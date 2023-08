SPECIAL | Marius Șumudică, la a treia țeapă în Superliga! Cluburile de top duse cu zăhărelul de „Șumi-gol”

Marius Șumudică (antrenor) și Florin Prunea (președinte) ar fi trebuit să semneze cu FCU Craiova, în urmă cu doar câteva zile, însă mutarea a picat din cauza unor clauze financiare impuse pe ultima sută de metri de antrenor, potrivit oficialilor clubului.

Șumudică la FCSB

Nu este pentru prima oară când Șumudică se răzgândește în ultima zi. În mai 2021, Șumi îi promitea lui Gigi Becali că va semna cu FCSB, însă a doua zi s-a răzgândit.

Tehnicianul care a câștigat titlul alături de Astra a susținut atunci că mesajele venite din partea fanilor rapidiști l-au convins să nu semneze cu FCSB.

La scurt timp, Șumudică a semnat cu marea rivală a FCSB-ului la acel moment: CFR Cluj, însă nu a rezistat prea mult la clubul din Ardeal.

Șumudică la Dinamo

Dacă privim și mai în urmă, descoperim că și Dinamo a avut parte de același tratament și chiar Șumudică a recunoscut că a fost la un pas de clubul din „Ștefan cel Mare” în perioada în care Adrian Mutu era președinte al „câinilor”, iar finanțator era Ionuț Negoiță.

„Când era Mutu președinte la Dinamo, eu eram la Astra. Eram în cantonament, plecam la Plzen să jucăm. L-au sunat pe domnul Buduru, mi-a zis că depinde de mine. M-au băgat prin garaj, m-au dus la RIN, mi-au pus contractul pe masă, dar nu.

Am rămas la Astra și am ieșit campion, am ieșit din grupe cu Austria Viena, AS Roma și Viktoria Plzen. Nu mi-au oferit o casă, ci o mașină. Nu aveam nicio clauză la Astra. Vorbise domnul Buduru, se înțelesese cu Negoiță, puteam să plec. Adusesem jucători și nu puteam să plec (n.r. - de la Astra). Știam ce condiții grele sunt la Astra. Căpitanul pleacă ultimul”, a dezvăluit Marius Șumudică, la Digisport.

Șumudică, refuzat de Rapid în două rânduri

După ce s-a aflat în situația de a refuza trei dintre cele mai iubite cluburi din Superliga, Marius Șumudică a ajuns și de partea cealaltă a baricadei, fiind refuzat în două rânduri de Rapid.

Dorit de suporteri în Giulești, Șumudică a fost exclus de pe listă de două ori de conducerea Rapidului. Prima oară când a plecat Mihai Iosif de pe banca „alb-vișiniilor” și a doua oară, în această vară, după plecarea lui Adrian Mutu.

Șumudică nu vrea să mai audă de Rapid: „Eu nu o să continui acest război. Dacă nu se pune problema să vină Șumudică, atunci de ce să vorbesc de Rapid?

Susțineți-vă antrenorul și uitați-l pe Șumudică! Și dacă îmi faceți ofertă după ce a declarat Bocciu, eu nu mai vin la Rapid. Îi aveți pe Nico, pe Angelescu, pe domnul Șucu.

Să mă scoateți din calcul pe mine. Eu nu vin la Rapid. Șumudică refuză în momentul de față să preia Rapidul, dacă voi fi ofertat”, a spus Marius Șumudică, la Digisport.