"E adevărat? Vrei să mă iei?". Dezvăluire incendiară a lui Adrian Mititelu Jr. despre Marius Șumudică 

"Instalarea" lui Marius Șumudică (52 de ani) la FCU Craiova părea iminentă, dar lucrurile s-au blocat, astfel că oltenii se vor orienta către alt antrenor.

Imediat, cele două părți au avut un schimb dur de replici în spațiul public. După ce Adrian Mititelu l-a atacat pe antrenor, fiul său a publicat toate sumele din contractul propus de FCU Craiova, apoi a dezvăluit că Marius Șumudică s-ar mai fi autopropus la echipă după plecarea lui Nicolae Dică.

"Când am decis să numim un antrenor cu experiență, eu l-am propus pe Marius Șumudică și am fost singurul din club care l-a susținut. Tatăl meu nu l-a vrut, eu am insistat, dar acum înțeleg și eu de ce nu l-a vrut.

Eu am bătut palma cu Șumudică, sâmbătă, dar a doua zi mi-a spus că a vorbit cu avocații și că vrea să facem modificări. Păi, eu am bătut palma cu tine sau cu avocații.

După ce noi ne-am despărțit de Dică, a apărut în presă un material în care se spunea că Șumudică s-ar afla pe lista noastră. Și mi-a scris, m-a întrebat pe Whatsapp: E adevărat? Vrei să mă iei?. Asta ca să înțelegeți cine e Șumudică", a declarat Adrian Mititelu Jr., potrivit Fanatik.

Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.