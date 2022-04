SPECIAL | Cine va ajunge mare fotbalist? Cei cinci tineri atacanți magnifici din Liga 1

de Florin CARAMAVROV

România are nevoie de fotbaliști care să evolueze în primele 5 ligi ale lumii, cum se întâmpla pe vremea lui Hagi și Gică Popescu. Sunt 5 tineri atacanți care au impresionat în acest campionat prin evoluțiile lor, îi voi analiza în rândurile ce urmează.

I-am inclus în această listă și în topul de mai jos pe cei care nu au depășit 21 de ani.

Iată-i pe cei 5 magnifici din Liga 1, în opinia mea:

Octavian Popescu (19 ani, FCSB)

Rareș Ilie (19 ani, Rapid București)

Ștefan Baiaram (19 ani, CS Universitatea Craiova)

Jovan Markovic (21 de ani, CS Universitatea Craiova)

Claudiu Petrila (21 de ani, CFR Cluj)

Cu specificația că mai sunt câțiva puști talentați, printre care Cîmpanu (CS Universitatea), Radaslavescu, Grameni și Sali (toți trei de la Farul), Miculescu (UTA), portarii Tîrnovanu (FCSB) și Mihai Popa (FC Voluntari).

Octavian Popescu (poate juca extremă stânga sau mijlocaș central)

- cotat la 3 milioane de euro pe transfermarkt.com.

- 9 goluri și 4 pase decisive în acest campionat

Patronul FCSB vrea, bineînțeles, zeci de milioane de euro, dar talentatul mijlocaș mai are mult de muncit până să ajungă la o asemenea valoare.

Octavian Popescu a arătat calități extraodinare, pe care rar le-am văzut în ultimul timp la un fotbalist român. Driblinguri eficiente în regim de viteză, dar și o tehnică de lovire a mingii impresionantă. El a și înscris, de altfel, câteva goluri spectaculoase prin șuturi de la distanță care i-au lăsat fără reacție pe portarii adverși.

Sunt voci care spun, pe bună dreptate, că puștiul de la FCSB trebuie să-și arate valoarea în meciuri importante din competițiile europene și la națională, pentru a putea spune despre el că e fotbalist de clasă. Deocamdată, a arătat-o doar cu Clinceni sau Voluntari, așa cum spunea fostul atacant al Rapidului, Robert Niță: „Toată lumea îl vede noul Messi, noul... Ok, e un jucător bun, un copil talentat, dar hai să facă ceva pe la echipa națională. Să ajungă să facă la echipa națională ce face la FCSB. Și atunci, da, putem spune că e fotbalist”.

„De la Sânmărtean n-am mai văzut calitatea asta tehnică la un jucător. Nu e umflat deloc. El trebuie să stea doi-trei ani în România, să fie golgheter și titular la națională. Eu așa îi văd viitorul, ca să se vândă pe 20 de milioane. Să joace în Champions League sau Europa League, așa vezi nivelul lui”, și-a expimat părerea Ioan Andone.

Ca puncte slabe: o constituție firavă, fără șanse de reușită în duelurile tari, „unul la unul”, în care poate fi luat „cu fulgi cu tot”.

Rareș Ilie (poate juca aripă stânga, mijlocaș stânga și mijlocaș ofensiv)

- cotat la 700.000 de euro pe transfermarkt.

- 6 goluri și 9 assist-uri în ediția actuală a Ligii 1

Rareș abia a împlinit 19 ani pe 19 aprilie 2022 și a marcat de curând un gol fantastic în poarta lui Sepsi, cu un lob din lateral stânga, după ce a depășit în viteză și dribling toată defensiva adversă. Acest gol ne-a amintit tuturor celor care l-am prins jucând de Adi Ilie, „Cobra” care a jucat finală de Champions League cu Valencia, în 2000. Iată cum descrie fostul internațional Ilie Dumitrescu această fază: „Văd o liniște, o dezinvoltură acolo în ultimii 20 de metri. Întoarce foarte frumos, evită adversarii, după care, cu o scăriță, termină faza”.

Rapidistul avusese evoluții apreciate și în timpul sezonului regulat, fără constanță însă, și a „explodat” în play-out, cu Mutu profesor: 4 goluri și 4 pase decisive în ultimele 5 meciuri disputate!

Iată ce a spus antrenorul Rapidului despre personajul în cauză: „Mă bucur că a dat multe goluri de când am venit eu. Am grijă de el şi îl ţin cu picioarele pe pământ, ca un părinte, ca să spun aşa, moral, şi o bătăiţă preventivă, ca să nu şi-o ia în cap. Dar el este un băiat inteligent, se vede că provine dintr-o familie serioasă şi cu anumite principii, de aceea modul lui de a se comporta este unul corect, de profesionist, şi trebuie să continue. Îi spun public că nu s-a întâmplat nimic, nu a obţinut nimic şi trebuie să continue pe acest drum, pentru că abia de acum încolo pretenţiile au crescut în ceea ce-l priveşte. Aşteptările de la el vor fi şi mai mari”.

Principalele calități: tehnică impresionantă, bună viziune a jocului – dovadă și cele 9 pase decisive de până acum în ediția curentă, instinct de golgheter.

Spre deosebire de Octavian Popescu, Rareș Ilie e mai puternic, în timp ce jucătorul FCSB-ului pare a avea o viteză mai bună.

”Pentru a plăti cineva 10-15 milioane pe el, Rareș Ilie trebuie să joace într-o cupă europeană, să facă pasul la echipa națională și să facă diferența acolo”, e părerea aceluiași Ilie Dumitrescu.

Ștefan Baiaram (extremă stânga)

- cotat la 750.000 de euro pe transfermarkt.com

- 6 goluri și o pasă decisivă în actualul campionat

Folosit mai puțin de Reghecampf, deși este foarte talentat, a prins primul 11 în ultimele două partide, după ce a înscris împotriva CFR-ului din postura de rezervă, în victoria cu 3-2 a Univesității Craiova. A schimbat jocul, împreună cu Markovic, prin incursiunile sale spre careul advers, purtate în viteză și care au destabilizat experimenatata apărare a campioanei en-titre.

A jucat mai mult în sezonul trecut, pentru că echipele aveau nevoie de doi titulari U21. Și, cum antrenorii români sunt, în general, fricoși și reticenți când vine vorba de jucători tineri, Ștefan a început de pe bancă majoritatea meciurilor din actualul campionat.

Și el este foarte tehnic, are un dibling bun, o viteză remarcabilă și execuții magistrale. Trebuie să bifeze mai multe meciuri ca titular pentru a căpăta încredere în forțele proprii.

„L-am văzut de când era mic, un copil cu calități senzaționale. E un băiat care a trecut prin greutăți foarte mari. A fost abandonat de părinți, dar e cuminte și educat”, îl caracterizează cel care l-a descoperit, Silviu Bogdan, fost șef al Centrului de Copii și Juniori al CS Universitatea Craiova.

„De mic era îndrăgostit de minge. Tot timpul se juca, jongla. La 5 ani a ajuns să joace fotbal la FEFS Craiova, după aceea a mers la Luceafărul Craiova, unde juca împotriva unor copii mai mari cu 4-5 ani decât el”, a povestit Gheorghe Burticioiu, tatăl adoptiv al lui Ștefan.

Jovan Markovic (atacant central, dar a mai jucat și aripă stânga sau dreapta)

- evaluat la 800.000 de euro pe transfermakt.com

- 13 goluri și două assist-uri în 2021-2022

A marcat 4 goluri în ultimele 4 partide din Liga 1, câștigându-și și el locul de titular la CS Universitatea după ce a marcat superb în poarta CFR-ului tot din postura de rezervă intrată după pauză, ca și colegul său Baiaram.

Se vorbește de câțiva ani despe talentul lui, a debutat chiar la naționala mare a României anul trecut, dar momentul nu a fost tocmai fericit, fiind depășit de situație.

A rămas apoi în umbra lui Koljic la echipa de club, deși acesta era ieșit din formă, și a avut nevoie de intrarea eficientă de care vorbeam mai sus, împotriva campioanei, pentru a recâștiga încrederea lui Reghecampf.

Pare a fi acum atacantul central de care România are nevoie. E puternic, tehnic, își creează și singur oportunitățile de a marca, are un pronunțat simț al golului și, uneori, execuții senzaționale. Și mai are un atu: dă bine în minge cu ambele picioare.

Marea problemă a lui Markovic o reprezintă kilogramele în plus. Din spusele apropiaților, se abține greu, sau mai bine-zis nu prea se abține, de la o șaorma cu de toate. Are nevoie de un pic de disciplină și de echilibru pentru a deveni un atacant de clasă. Despre această problemă a lui Markovic a vorbit și Sorin Cîrțu, fosta mare glorie a Craiovei Maxima: „El trebuie să aibă mai multă constanță, mai multă individualizare și o chestie personală, de ținută, de program de antrenament. E printre cei mai buni, dar trebuie să fie foarte restrictiv cu el. Dacă își impune să mai slăbească unul-două kilograme, va fi bine pentru el”.

Iată ce a spus Daniel Pancu, un alt fost mare atacant, despre Jovan: „E plin de calități. Poate să crească mult mai mult. Are în schimb problema asta a fizicului. E mai masiv. El nu e lent în mișcări, dar slăbise într-un timp, adică se normalizase, arăta ca un fotbalist. În rest, are marjă mare de creștere, e foarte puternic, poți să dai mingea pe el fără probleme”.

Claudiu Petrila (poziția principală este de extremă stânga, dar a jucat și în dreapta, și mijlocaș central)

- cotat la 1,4 milioane de euro pe transfermarkt

- 8 goluri și 5 pase decisive în acest campionat

Deși este unul dintre cei mai buni și mai eficienți jucătoi ai CFR-ului, nici el nu prinde mereu primul 11, tot din cauza fricii antrenorului de a utiliza jucători tineri. În acest sens s-a exprimat fostul internațional Viorel Moldovan: „Mie îmi pare foarte rău că nu joacă în mod constant la echipa lui de club. Îmi place de când a apărut. Ar trebui să joace mai mult, să aibă constanță”.

Petrila are o inteligență a jocului pe care n-o vezi la mulți jucători chiar mai experimentați.

Sunt specialiști care îl văd transferându-se într-un timp scurt la o echipă importantă dintr-un campionat puternic. Ultimele oferte: de la Galatasaray și Fenerbahce.

Personal, consider că trebuie folosit meci de meci la echipa de club și încercat mai des la naționala mare.

Ca și carențe, poate ar mai avea și el nevoie de ceva forță fizică, pe care o poate câștiga la sală, dar pare că stă un pic mai bine la acest capitol decât Octavian Popescu, de exemplu.

„E un băiat echilibrat, cu calități enorme, cu bun simț, care trebuie să fie un câștig pentru fotbalul românesc. Se pregătește bine și va face pasul și la naționala mare”, l-a caracterizat pe Claudiu selecționerul naționalei de tineret, Florin Bratu.

Concluzie

Octavian Popescu, Rareș Ilie, Markovic, Baiaram și Petrila sunt viitorul fotbalului românesc. Cluburile de care aparțiun cei 5 trebuie să aibă grijă de ei, să le stabilească un progam personalizat de antrenamente, prin care aceștia să-și corecteze deficiențele și să-și dezvolte calitățile. Sper să-i vedem pe toți jucând curând la echipe importante din Europa.

Vouă de cine vă place mai mult?