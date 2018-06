Seful Stelei a anuntat VIITORUL clubului dupa ratarea URIASA din acest sezon. Ce se intampla cu echipa

Lacatus ramane alaturi de Steaua, indiferent daca echipa va juca in liga a 4-a sau promoveaza in urma contestatiilor depuse de Talpan.

Colonelul Cristian Petrea e convins ca Steaua va ajunge sa joace in Liga 1 cu Lacatus pe banca. Noul stadion e si el in grafic. Lucrarile vor incepe la mijlocul acestei luni.

"Suntem tristi. Am investit mult suflet aici, dar asa este sportul. Sa fiti siguri ca vom continua. Nu am facut un proiect pentru un an de zile. Vrem sa jucam in liga 1 pe viitorul stadion. Nu ne vom opri pana nu ne vom indeplini obiectivul. Voi avea o discutie cu Talpan dupa ce vom primi decizia AMFB, o vom ataca la FRF. Echipa continua indiferent de situatie. Daca vom avea castig de cauza la FRF, vom continua in Liga a 3-a, altfel vom juca in Liga a 4-a inca un an. Proiectul continua alaturi de Marius Lacatus. Ne dorim sa ne refacem moralul cu o victorie in finala Cupei Romaniei", a spus Petrea.