Șeful CCA a dezvăluit când revine Ovidiu Hațegan la centru: "Poate să câștige și să se întoarcă"

Ovidiu Hațegan nu a mai arbitrat din primăvară din cauza unui infarct suferit la finalul lunii martie. Ultima dată când românul a fost central s-a întâmplat în partida dintre Olympique Lyon și FC Porto, 1-1, din 17 martie, în șaisprezecimile Europa League.

La începutul sezonului curent, Ovidiu Hațegan a revenit în activitate, însă în camera VAR, fiind supervizor la arbitrajul video.

"Ovidiu Haţegan a trecut printr-o perioadă dificilă, acum lucrurile sunt mai bine pentru el, poate îl vom vedea din nou pe teren. Cel mai important e ce face Haţegan pentru el, ceea ce e fantastic, munceşte. Am fost foarte încântat să-l văd din nou la ultima adunare pe terenul de joc, încercând să facă faţă testelor fizice.

Face parte dintr-un program, conform acelui program sperăm ca la mijlocul lui martie poate fi 100% pregătit. În acest moment, Ovidiu poate să câştige şi să se întoarcă", a declarat Kyros Vassaras, potrivit as.ro.

"După ce am trecut prin ce am trecut, îmi doresc să fiu sănătos. Ăsta e scopul principal și vreau să mă bucur de fiecare moment pe care îl trăiesc. A fost o perioadă altfel, să spun, pentru că am avut vacanță cum nu am avut toată viața, forțată. Mi-a prins și bine, am stat mult mai mult cu familia, m-am bucurat de alte lucruri pe care le-am pierdut în acești ani în care am călătorit foarte mult.

În momentul de față, sunt foarte bine. Testele medicale sunt chiar peste așteptările mele și ale medicilor, dar o iau încetișor. De asta am și venit astăzi, am dat doar o parte din teste, am vrut din nou să fiu alături de colegi, un sentiment extrem de plăcut. Chiar de dimineață, înainte să vin, mi-am luat ghetele pe care nu le-am mai încălțat de nouă luni și ceva. E prima dată de când am avut ultimul meci. M-am bucurat, sincer.

După ce am ieșit din sala de operație, mi-am setat anumite lucruri. Unul dintre ele: să mă bucur de fiecare moment al vieții mele. Nu am nicio teamă, indiferent ce se întâmplă, pentru că din acest moment, fiecare zi e un bonus pentru mine. Dorința mea este să mă reîntorc pe teren. Asta o să vedem dacă se va mai realiza sau nu. Deocamdată, sunt în grafic”, a spus Ovidiu Hațegan.