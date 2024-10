Vasile Maftei (43 de ani) a fost om de bază la ultimul titlu luat de Rapid, în 2003, dar și căpitanul din sfertul de finală UEFAntastic contra FCSB, din 2006. Acesta mai are un campionat luat cu CFR Cluj (2011-2012), patru trofee Cupa României și patru Supercupa României.

Dar fostul stoper crede că participările în Champions League cu Unirea Urziceni (2009-2010 / 1-0 și 0-2 cu Sevilla, 1-1 și 1-3 cu VfB Stuttgart, 1-1 și 4-1 cu Rangers) și CFR Cluj (2012-2013 / 3-1 și 2-0 cu Braga, 1-2 și 1-0 cu Manchester United, 1-3 și 1-1 cu Galatasaray) i-au dat un sentiment unic de împlinire profesională. Actualul manager al academiei Rapidului speră ca giuleștenii să ajungă în principala competiție intercluburi a UEFA cât mai curând.



"E o altă stare de spirit, e competiția unde te bați cu cei mai buni"

"Am jucat în Champions League de două ori, cu Unirea Urziceni și CFR Cluj. E o competiție aparte. Am jucat în Cupa UEFA, am jucat sfert de finală. Am meciuri la națională, am jucat meciuri puternice, dar parcă Champions League e altceva. E o altă stare de spirit, e competiția unde te bați cu cei mai buni. Acolo sunt echipele cele mai bune. De aceea e important ca clubul nostru să crească sănătos, să câștige campionatul, să se bată an de an la câștigarea de trofee, apoi să ajungă acolo.



Pe traseul campioanelor, odată ce câștigi campionatul, ai șanse mari să ajungi în grupele Champions League. Trebuie să crezi că poți ajunge acolo. Aia e competiția la care râvnesc toți, aia e competiția unde sunt cei mai buni jucători. Eu cred că, în viitor, Rapidul va ajunge să joace în Champions League. Dacă ajungi acolo, ai confirmarea că faci treabă foarte bună și ești alături de cei mai buni din Europa.



"FCSB s-a luptat de la egal cu Sparta Praga"

Cu toții admitem că fotbalul românesc e puțin departe de acest obiectiv, dar trebuie să credem. Am văzut și FCSB, care s-a luptat de la egal cu Sparta Praga. Nu a fost nicio diferență, poate conjunctura, poate norocul. De ce să nu spere și Rapidul că poate ajunge acolo, în momentul în care va câștiga campionatul?



Dacă ești campion, înseamnă că ai o echipă care are valoare. În viitorul apropiat, o echipă din România va ajunge să joace în Champions League, sperăm să fim noi aceia. Important e să facem pașii corecți în acea direcție. Important e să fie cineva din România acolo, de aceea trebuie să lucrăm la coeficient. E greu, dar nu e imposibil.



"Dacă îmi spunea cineva că vor trece atâția ani până la următorul titlu, nu îl credeam"

Dacă îmi spunea cineva că vor trece atâția ani până la următorul titlu, nu îl credeam. Atunci nu ne dădea nimeni nicio șansă, a fost o surpriză, dacă stăm bine și ne gândim. În echipa aceea eram 5-6 jucători tineri, sub 23 de ani. După ce am câștigat campionatul, am avut o perioadă 2004-2007, perioada eurofantastică, când ne-am calificat an de an în grupele competițiilor europene și de fiecare dată ne-am luptat la titlu, chiar dacă nu am reușit să-l câștigăm.



Dacă nu mă înșel, în 2005 am venit pe locul doi (n.r. - locul 3), în 2006 am venit din nou pe doi, dar la distanță foarte mică față de Steaua, în 2004 și 2007 am fost pe acolo. Ăsta e fotbalul, până la urmă am câștigat de două ori Cupa României. A fost o perioadă în care chiar am făcut performanță și Rapid era o echipă care se bătea an de an la câștigarea competițiilor la care participa. Ăsta era obiectivul din fiecare sezon, dar nu îți iese mereu ce-ți propui. De bătut, ne-am bătut până la final.



"E foarte greu să vorbim de câștigarea campionatului în acest an"

E foarte greu să vorbim de câștigarea campionatului în acest an. La momentul în care suntem noi, trebuie să ne gândim să ne calificăm în play-off, în primul rând. Nu suntem unde ne dorim, dar nu suntem departe în clasament de echipele din top. Eu cred că era nevoie de un meci pe care să-l câștigăm și apoi să legăm câteva victorii. Dacă legăm două-trei victorii, putem ajunge în partea de sus a clasamentului și lucrurile vor intra pe calea scontată.



Vine meciul cu FCSB, dar e bine că ne-am concentrat la partida cu Farul, care era cea mai importantă, până la urmă, pentru că era următoarea. Am reușit să câștigăm cu Farul, plus legând cu FCSB, cred că altfel va fi starea de spirit în vestiar și starea de spirit a suporterilor. Cred că lucrurile au intrat pe un făgaș normal.



Diferențele și asemănările dintre echipa din 2003 și cea din 2024? Asemănarea ar fi media de vârstă, sunt jucători tineri care au lipsa asta de frică. Și în 2003 era un mix între jucători tineri și cei cu experiență. Cei tineri erau Dolha, eu, Raț, Daniel Niculae, Bratu, Nicolae Grigore, care jucau meci de meci. Pe lângă noi îi aveam pe Neluțu Sabău, Schumacher, Măldărășanu, Ilieș, Perjă, Șoavă, Niță. A fost un mix de succes. Acum îi avem pe Borza, Ignat, Petrila, Vulturar, Grameni, Pop, plus Micovschi, Pașcanu și Dobre. Cel mai experimentat e Săpunaru. Cristi a câștigat o grămadă de trofee, a făcut performanță pe unde a fost.



"Sunt multe lucruri de care depinde perfomanța unei echipe"

E important să trecem de perioada asta, pentru că e o perioadă grea pentru noi. Nimeni nu se aștepta să fim unde suntem acum, dar odată ce vom reuși să trecem peste ea, vom redeveni echipa aceea de care toată lumea va avea teamă. În 2002-2003, așteptările nu au fost foarte mari. Lumea nu se gândea că vom câștiga campionatul de maniera în care am făcut-o, la șapte puncte distanță de Steaua. Poate se aștepta să fim în primele cinci, dar nu să fim pe primul loc de la început și până la sfârșit. În 2024, vorbim de așteptări, care sunt foarte mari și aduc o presiune foarte mare. Am început mai greu, poate veni o asemenea perioadă în viața unei echipe.



Îți propui niște lucruri la început, dar poate că nu îți ies, pentru că sunt foarte multe variabile. Sunt multe lucruri de care depinde performanța unei echipe. Trebuie să avem răbdare, pentru că vom ieși sigur din această perioadă. Nu e nimic pierdut, din punctul meu de vedere, pentru că sunt foarte multe echipe care se bat pentru play-off și nu sunt departe de noi. Dacă vom lega două-trei victorii vom fi la granița dintre play-off și play-out. Și Cupa României e un obiectiv important, deoarece acest trofeu îți oferă un traseu mult mai ușor în cupele europene", a declarat Vasile Maftei pentru Sport.ro.



Foto - Gabriel Chirea