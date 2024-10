Vasile Maftei (43 de ani), directorul academiei Rapidului, spune că pe lângă supremația în fotbalul de seniori, clubul giuleștean vizează să devină cel mai bun și la nivel de juniori. Investițiile masive ale patronului Dan Șucu par să fi dat roade, pentru că tinerii fotbaliști au parte de condiții excelente de pregătire și posibilitatea de a face saltul la prima echipă.



Anii următori ar trebui să aducă și o îmbunătățire a rezultatelor, inclusiv câștigarea de trofee, crede Maftei, care îl laudă pe patronul clubului pentru că este unul dintre puținii finanțatori din România interesat în mod real de progresul academiei sale.



"Trebuie să avem răbdare, pentru că noi avem academia de doar trei ani de zile"

"Când o să producem un nou Pancu, un nou Maftei, un nou Daniel Niculae? Cu toții ne dorim acest lucru, de asta s-a investit în această academie, de asta muncim zi de zi. Trebuie să avem răbdare, pentru că noi avem academia de doar trei ani de zile, e o perioadă scurtă.



Am început de jos, eram în urmă față de alte cluburi cu academii bune, precum Farul, FCSB, 'U' Cluj, UTA, CFR Cluj, Craiova. Noi am luat-o de la zero, poate chiar de la -1. Am încercat să construim o academie puternică, nu a fost deloc ușor. Am ajuns să nu fim inferiori cu nimic academiilor de top.



"Important e că există deschidere de la prima echipă către academie"

Poate doar Farul este un pic în fața noastră, dar ei sunt deocamdată etalonul la nivel de juniori în România, au acumulat o mare experiență la nivel de academie. E bine că avem competitori puternici și încercăm să avem obiective îndrăznețe. Vrem să fim una dintre cele mai bune academii și să producem jucători pentru prima echipă, pentru că acesta este principalul obiectiv.



Anii trecuți am dat jucători la echipa de seniori, chiar dacă nu îi avem de mulți ani la noi, dar ei au fost selectați și pregătiți în academie. Important e că există deschidere de la prima echipă către academie, ăsta e cel mai important lucru.



Am o relație foarte bună cu Șumi (n.r. - Marius Șumudică). Mi-a fost antrenor pe final de carieră la Chiajna și am rămas în relații foarte bune. Discutăm mereu despre jucătorii din academie, există o comunicare foarte bună. Este un antrenor care combină foarte bine experiența cu promovarea de jucători tineri. Cred că Rapidul are una dintre cele mai scăzute medii de vârstă din Liga 1, la fiecare meci sunt în teren trei jucători U21. Acesta e un lucru extraordinar pentru noi, copiii din academie se uită ce se întâmplă la prima echipă.

"Sunt alți patroni care nu vin la meciurile propriei echipe de seniori"



Nu am mai avut un patron care să vină la atâtea meciuri de juniori ca domnul Șucu. Sunt alți patroni care nu vin la meciurile propriei echipe de seniori. El este direct implicat pentru că fiul cel mic este componentul echipei de U17 și e normal să vină ca să-l vadă la lucru. În afara faptului că vine la meciurile echipei U17, vine cam la toate meciurile echipelor de juniori, știe tot ce se întâmplă la nivel de academie, în momentul de față. Cunoaște foarte mulți jucători din academie, vorbește de fiecare dată cu ei. Cred că e un lucru extraordinar ca un patron să cunoască jucătorii din academie, să îi știe pe nume, să le știe părinții.

Nu mai zic că și staff-ul de la prima echipă se interesează mereu de activitatea de la noi. În ultimele două săptămâni, când a fost întrerupt campionatul pentru meciurile echipelor naționale, au apelat la noi și au chemat cinci - șase jucători născuți în 2008 și 2009. Unii dintre ei nu au împlinit 16 ani și au făcut antrenament cu prima echipă. E ceva extraordinar", a declarat Vasile Maftei pentru Sport.ro.



Foto - Gabriel Chirea