Reacția lui Gigi Becali, după ce a aflat că Dinamo Kiev a ales CFR Cluj în dauna lui FCSB

Deși inclusiv antrenorul ucrainenilor, Mircea Lucescu, anunțase că intenționează să dispute un meci caritabil cu FCSB, Dinamo Kiev a decis să înlocuiască partida cu una contra lui CFR Cluj, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu.

Întrebat despre decizia celor de la Dinamo Kiev, Gigi Becali a părut destul de surprins, dar a spus că nu este interesat de acest subiect, lăsând totul la latitudinea lui Mircea Lucescu.

"Eu nu știu nimic. Eu i-am zis lui Mircea Lucescu să facă ce vrea, să vorbească cu MM și să facă ce vor. Cine joacă? Ce treabă am eu ce face Dinamo Kiev?", a spus Gigi Becali.

Mircea Lucescu a explicat că amicalul cu FCSB nu se mai dispută din cauza faptului că nu s-a găsit un stadion pe măsura evenimentului, iar variantele Arena Naționala și Stadionul Steaua au fost excluse din diferite motive.

"Arcul de Triumf e o arenă prea mică și acest meci nu mai e un simplu amical, noi trebuie să transmitem un mesaj, trebuie ceva de anvergură, pe măsura impactului pe care ni-l dorim.

Nu puteam coborî sub standardul a ceea ce a fost aseară la Varșovia, la partida cu Legia, unde cred că au fost 20.000 de spectatori. Plus că trebuie să aibă loc și un program special al unor artiști din Ucraina, ceva ce are nevoie, repet, de o arenă mai mare", a spus Mircea Lucescu, pentru GSP.

CFR Cluj - Dinamo Kiev. Prețurile biletelor

Potrivit unui anunț făcut pe pagina de Facebook a campioanei, fiecare persoană poate achiziționa un număr nelimitat de bilete/comanda. "Chiar vă încurajăm să o faceți pentru a ne arăta sprijinul pentru vecinii noștri din Ucraina. Refugiații ucraineni din România au acces gratuit la acest meci, trebuie doar să vină la casele de bilete de la stadion cu un document pentru a-și ridica biletul gratuit", se arată pe pagina celor de la CFR Cluj.

Tribuna 2 – 10 lei

VIP A și VIP B – 50 lei

În momentul în care se va umple Tribuna 2, cei de la CFR vor deschide vânzarea și pentru Tribuna 1.