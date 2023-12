Răzvan Raț, așteptat să investească la o echipă cu pretenții din Superliga! „Leul” și-a dezvăluit planurile

Dan Șucu a decis să investească masiv în fotbal, devenind anunl acesta principalul finanțator al clubului Rapid, după ce se alăturase conducerii giuleștenilor în urmă cu un an.

Potrivit welovesport.ro, Șucu ar fi încercat să-l covingă pe Răzvan Raț, fostul jucător al Rapidului, ajuns important om de afaceri, să investească alături de el la clubul din Giulești.

„Rămas în relații de prietenie cu principalul acționar al giuleștenilor, după un show televizat de oportunități în afaceri, Imperiul leilor (n.r. - PRO TV), Răzvan s-a confesat unor apropiați că doar ca acționar, fie și minoritar, ar putea reveni la Rapid”, scrie sursa citată mai sus.

Raț: „Nu am spus planurile mele nimănui!”

Răzvan Raț neagă faptul că ar fi discutat cu Șucu despre o posibilă investiție la Rapid.

„Nu e vorba de dorință sau mai știu eu ce. Deocamdată, eu am considerat că nu e cazul să investesc. Adică, investesc în fotbal pentru că am academia. Sunt în fotbal. Crede-mă că academia mănâncă bani doar, nu face bani.

În altă ordine de idei, ca să fiu sincer, n-am vorbit despre Rapid cu absolut nimeni. Cu atât mai mult, cu domnul Șucu, de o posibilitate de genul ăsta.

Ne cunoaștem foarte bine. Am fost invitat la meciuri (n.r. meciurile Rapidului). Suntem, să spunem așa... ne-am apropiat, mai ales după emisiune (n.r. emisiunea TV ”Imperiul Leilor”). Eu și cu domnul Șucu chiar am dezvoltat o relație de prietenie.

Pentru mine e fratele meu mai mare. Cam atât. N-am vorbit cu el despre această posibilitate.

Am vorbit de fotbal, plus de asta, sincer, nu m-am confesat nimănui. Nu am spus planurile mele nimănui. Nu am un plan că o să fac ceva în sensul ăsta.

Dacă pot să îl ajut cu ceva pe Dan Șucu, doar așa, să vorbim despre fotbal și atât. Nu mai mult”, a spus Răzvan Raț, potrivit iAMSport.

Răzvan Raț s-a aflat sub contract cu Rapid în două rânduri: în perioada 1997 - 2000 și 2001 - 2003. A mai trecut în cariera sa pe la echipe precum: FCM Bacău, Şahtior Doneţk, West Ham, Rayo Vallecano, PAOK Salonic și ACS Poli Timișoara.