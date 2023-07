Formația are un nou sponsor tehnic, iar echipamentele din acest sezon sunt inscripționate cu numărul 100, care marchează centenarul clubului.

Tricourile 'de acasă' sunt predominant vișinii, în timp pentru cele din deplasare a fost aleasă culoarea clasică, alb, cu anumite inseții vișinii.

Cristiano Bergodi, noul antrenor al Rapidului



După plecarea lui Adrian Mutu, prezentat oficial la Neftchi Baku, Cristiano Bergodi a fost numit antrenorul Rapidului.

"Mă simt bine, sunt bucuros pentru că am revenit în Giulești. Mă bucur că m-a luat în considerare clubul și sper să fac lucruri bune.

Sper că va fi un mandat bun, începem un campionat important. Am venit după un cantonament pe care l-au făcut cu un alt antrenor, dar campionatul abia începe. Sper că va fi bine, am venit cu entuziasm, dorință și motivație pentru a face un lucru bun în acest an.

Vom vedea, acum sunt puține zile până începe campionatul și nu e ușor. Sunt motivat și am dorința de a face lucruri bune. Lotul mi se pare unul bun, echipa crește din an în an și e un club glorios care poate face o performanță bună. Este normal să mă uit la ei în următoarele zile.

Nu mă sperie nimic și atunci sunt sigur că vom face lucruri bune. Nu am bagheta magică, dar întotdeauna unde am mers nu m-am speriat de nimic în situații grele. Sunt sigur că voi face o treabă bună", a spus Cristiano Bergodi, potrivit Rapid TV.