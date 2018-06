Ramane Dinamo fara antrenor? Oferta de ULTIMA ORA din partea FRF: Burleanu are pregatit si planul de rezerva

Nationala Under 21 a Romaniei a ramas fara antrenor dupa ce Daniel Isaila a ales sa plece din cadrul FRF.

Federatia cauta acum un nou selectioner pentru nationala de tineret cre este prima in Grupa 8 de calificare in preliminariile pentru Campionatul European din 2019. Potrivit ProSport, FRF incearca sa-l aduca pe Florin Bratu pe banca nationalei U21. FRF il cunoaste foarte bine pe Bratu, actualul antrenor al lui Dinamo fiind antrenor al reprezentativei U18 in perioada 2017-2018. Conform sursei citate, Bratu este insa greu de miscat de la Dinamo. Antrenorul in varsta de 38 de ani le-a promis sefilor din "Stefan cel Mare" ca va califica echipa in play-off-ul Ligii 1 in sezonul urmator.

In cazul in care varianta Bratu va pica, FRF are pregatit si scenariul de avarie. Adrian Falub, antrenorul care a promovat U Cluj in Liga 2.