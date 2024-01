Primele declarații ale lui Mihai Aioani, după ce a semnat cu Rapid: „Va fi ceva de succes!”

La doar 24 de ani, Aioani sosește în Giulești de la campioana Farul Constanța și vine cu o experiență semnificativă în Superligă. În prima parte a actualului sezon, portarul a evoluat în 18 meciuri în principala competiție intercluburi din România, reușind să încheie cinci dintre acestea fără să primească gol. În toate competițiile, Aioani a apărat poarta constănțenilor în 27 de jocuri.

După prezentarea oficială, Mihai Aioani a ținut să le transmită un mesaj suporterilor rapidiști: „Mă bucur că sunt aici şi sper să facem o treabă foarte bună. Am simţit să vin la Rapid. Am simţit că este un proiect bun şi că va fi ceva de succes, că acesta este drumul cel bun pentru mine. Am vorbit chiar de dimineaţă cu Horaţiu, mi-a urat succes!

Suporterii Rapidului sunt foarte frumoşi, de fiecare dată când joacă în Giuleşti, împing echipa spre victorie şi acesta este un lucru foarte important pentru că trebuie să existe o conexiune între suporteri şi echipă”, a spus Aioani, potrivit site-ului Rapidului.

Născut în Buftea, Mihai Aioani și-a făcut junioratul la Chindia Târgoviște, unde a debutat și ca senior. Începând din 2021, portarul de 1,87 m a fost parte a echipei Farul Constanța, contribuind la parcursul de succes al acesteia.

Aioani a reprezentat selecționatele naționale ale României la toate nivelele de vârstă, inclusiv echipa de seniori, având 12 meciuri pe banca de rezerve.

Aioani e cotat la 1,5 milioane de euro

Mihai Marian Aioani (24 de ani / 187 cm) este născut la Buftea și s-a format la juniorii cluburilor AS Libertatea Urziceanca și Chindia Târgoviște. La seniori a fost legitimat la Chindia Târgoviște (2016-2021) și FCV Farul Constanța (2021-prezent).

Acesta are selecții pentru naționala de juniori U19 a României (3), pentru reprezentativa U21 (2), fiind în lot pentru Euro 2021, și pentru selecționata olimpică (7), fiind titular în toate cele trei meciuri jucate la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A fost selecționat și la naționala mare, dar nu a apucat încă se debuteze. Este cotat la 1.5 milioane de euro.