Orasul din Romania in care nu mai exista locuri de carantina, iar romanii veniti din strainatate sunt dusi si tinuti pe stadion 

Unele orase din Romania se confrunta cu adevarate probleme din cauza pandemiei de coronavirus.

Dupa ce orasele Suceava si Tandarei au fost izolate din cauza cazurilor numeroase de coronavirus, nici orasul Vaslui nu mai reuseste sa faca fata pandemiei.

In Vaslui nu mai exista locuri de carantina, in care oamenii veniti din strainatate sa fie dusi, astfel ca sunt tinuti pe stadion. Confom celor de la Vremea Noua, in acest moment, pe stadion sunt minimum 20 de persoane care nu mai au unde sa stea in carantina, iar inca 30 de romani ar trebui sa ajunga in oras zilele urmatoare.

Propietarii hotelurilor si pensiunilor refuza sa ajute autoritatile si sa gazduiasca persoanele aflate in carantina.

"Reprezentantii Prefecturii Vaslui si ai Directiei de Sanatate Publica depun eforturi uriase pentru a le gasi cazare, insa se lovesc de refuzul proprietarilor de hoteluri si pensiuni din judet, care nu vor sub nicio forma sa primeasca oamenii", scrie sursa citata.

Pe stadionul din Vaslui se afla jandarmi, zeci de politisti, dar si personal medical care sa ii ingrijeasca pe cei aflati in carantina, in timp ce autoritatile cauta noi variante pentru a-i caza pe cei veniti din strainatate.

