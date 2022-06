Premierul care a fost la un pas de suicid deplânge soarta lui Dinamo! „DNA-ul a făcut curățenie în finanțatori”

Adrian Năstase, fostul premier al României, care pe 20 iunie 2012 era internat la Spitalul Floreasca după o tentativă de suicid, deplânge soarta clubului favorit, Dinamo, după ce „câinii” au ajuns în liga secundă.

Năstase, supărat că Dinamo a ajuns în Liga 2

„Sunt dinamovist de la 7 ani. Am făcut sport la Dinamo. Țin cu echipa de fotbal a lui Dinamo, dar m-a durut sufletul când, după meciul cu U Cluj, un prieten mi-a spus: „Atâta pot, nu pot mai mult”. Acum, totul trebuie luat de la zero. Dar cum, cu cine, cu ce bani? Va veni, din nou, un antrenor, prieten cu un impresar, care să aducă jucători second hand de prin țări exotice? Va fi nevoie de ani buni de investiții în jucători tineri capabili de angajament fizic și de joc creativ, nu de jonglerii cu mingea”, a scris Adrian Năstase pe blog.

Fostul premier al României crede că fotbalul românesc a intrat într-un picaj după „Dosarul Transferurilor”, în care au fost condamanați opt dintre cei mai influenți oameni din fotbalul românesc.

„Nu trebuie să ne mirăm. În fotbalul intern, după ce DNA-ul a făcut curățenie în finanțatori, asistăm la o agonie continuă. Echipele noastre se completează cu jucători reciclați aduși de pe alte continente și sunt se pare, în continuare, incapabile să participe, cu succes, la competițiile internaționale. Încearcă să supraviețuiască, cu bani din drepturi de televizare și unele vânzări de jucători. Aceștia trec de la o echipă la alta, fără probleme de loialități, în formule de mercenari cu istorii de 5-10 echipe pe la care se plimbă, în speranța că performanța lor se va îmbunătăți”, a mai spus Adrian Năstase.

Pe 20 iunie 2012, Adrian Năstase a fost condamnat definitiv, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la doi ani de închisoare cu executare în dosarul "Trofeul calităţii", pentru felul în care a decurs strângerea de fonduri pentru campania electorală din 2004, când a candidat pentru Preşedinţie din partea PSD.

În aceiași zi, Năstase a fost internat la Spitalul Floreasca în 20 iunie 2012 şi operat o zi mai târziu, rămânând în unitatea medicală până în 26 iunie, când a fost dus la Spitalul Penitenciar Rahova, pentru executarea pedepsei.

În 18 martie 2013, fostul premier al României a fost eliberat din penitenciar, după ce Tribunalul Bucureşti a admis cererea lui de eliberare condiţionată.

În 2014 era din nou încarcerat, după ce a fost condamnat în "Zambaccian", la patru ani de închisoare cu executare. A fost eliberat condiționat în august 2014, după ce a ispășit o treime din pedeapsă.