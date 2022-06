Portarul care l-a lăsat pe Dan Alexa în Liga 3: ”M-au făcut blatist și m-au înjurat” / ”Plec la muncă la 5 dimineața și mă întorc la 7 seara”

Exact ceea ce și-a dorit goalkeeper-ul celor de la CSC Dumbrăvița, care a apărat două dintre penalty-urile executate de echipa lui Dan Alexa. Trifon nu este un fotbalist sută la sută profesionist și își împarte timpul între muncă și antrenamente.

”Eroul” de la Dumbrăvița: ”Plec la muncă la 5 dimineața și mă întorc la 7 seara”

„Sunt foarte fericit, nu am cuvinte să-mi exprim bucuria! Toată săptămâna m-am rugat să câștigăm la penalty-uri. Nu pentru a mă evidenția eu, ci pur și simplu m-am gândit că e cel mai dureros mod de a pierde pentru o echipă cu valoarea și bugetul Reșiței.

La meciul tur, am fost înjurat în permanență, atât de jucătorii lor, cât și de suporteri. M-au făcut blatist și m-au înjurat în toate felurile, de la mamă până la cel mai mic nepot! Le mulțumesc pentru toate injuriile, m-au motivat și le-am demonstrat că îi putem bate.

Nu am fost la lucru în ziua meciului, din fericire. După cum știți, cu doi dintre colegii mei lucrez în construcții, asta ne e meseria, nu avem ce să facem. Am promovat în Liga 2 și, probabil, va trebui să-mi dau demisia de acolo. Ar cam trebui, pentru că e un alt nivel. În unele zile plec la muncă la 5 dimineața și mă întorc la 7 seara, în altele plec la 7 dimineața și vin la 10, pentru că merg și la antrenament.

N-am avut niciun fel de juniorat, am crescut la Diniaș, în comuna din care provine și Romario Benzar. Am câștigat în 2009 Cupa Hagi Danone. În rest, am jucat doar pe la sate”, a spus Trifon, pentru site-ul oficial al CSC Dumbrăvița.