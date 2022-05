"Pleacă Marius Croitoru de la FC Botoșani?" Iftime a răspuns fără să clipească 

Marius Croitoru (42 de ani) e antrenorul care a demonstrat la FC Botoșani că antrenorii din Liga 1 pot rezista pe banca unor echipe.

E cel mai vechi tehnician al unei formații din primul eșalon și a fost mereu perceput drept un tip căruia îi place să joace spectaculos.

În consecință, fostul mijlocaș de la FCM Bacău, Steaua și Poli Timișoara a devenit interesant pentru formații din Liga 1. FCSB a fost mai mereu o posibilă destinație, dar recent s-a ivit și varianta FC Voluntari. De ce e apreciat Croitoru? Unul dintre argumentele solide derivă din faptul că a gestionat perfect schimbările de la echipă. FC Botoșani a vândut pe bandă rulantă, dar Croitoru a avut capacitatea de a face formația să nu deraieze.

"Pleacă Marius Croitoru de la FC Botoșani?" Răspunsul lui Valeriu Iftime

Valeriu Iftime, patronul formației, susține că Marius Croitoru nu va pleca la o altă echipă din Liga 1. "El mi-a spus că nu pleacă la Voluntari. Am auzit, dar mi-a spus că nu. 'Rămân la Botoşani, continui aici. Eu ştiu că va continua. Acum... Dacă are ofertă mai bună din altă parte.

Eu am vorbit cu el. Situaţia lui e clară, să continuăm. N-am ce-i reproşa, fotbalistic, lui Croitoru. Noi am avut alte lucruri, pe care cu siguranţă le vom rezolva. Eu vreau să rămână Croitoru, să continui cu el. Marius e antrenorul meu", a spus Valeriu Iftime, la Orange Sport.

Botoșani a încheiat pe locul secund în playout, loc care o duce în barajul pentru Conference League.

La finalul partidei cu Academica, tehnicianul moldovenilor a vorbit despre acest sezon, dar și despre viitorul său. "S-a încheiat un an bun, așteptăm finala Cupei să vedem cu cine și unde vom juca. Acum un an de zile când am plecat din cantonament, nimeni nu ne dădea nicio șansă. Am fost la mâna noastră, era important să câștigăm, pentru că nu am făcut-o când trebuia, cu Dinamo. N-am avut stres, n-am teamă de nimeni și de nimic. Noi am pierdut playoff-ul în ultima săptămână.

"Se poate pune problema să mă vedeți mai departe. Deocamdată sunt la FC Botoșani, mai sunt de jucat două meciuri, apoi voi discuta cu domnul Iftime și vom vedea ce se va întâmpla. Va veni și timpul acela când antrenorul Marius Croitoru va face pasul la altă echipă. După trei ani de zile, consider că am făcut o treabă destul de bună la Botoșani. Asta nu înseamnă că nu voi mai continua aici, vom vedea.

Sunt doi jucători străini semnați cu FC Botoșani în momentul acesta, doi jucători în care eu am încredere", a declarat Marius Croitoru.