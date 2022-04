Pițurcă și secretul tinereții. Ce nu a mâncat de foarte mult timp și câți kilometri "acoperă" zilnic 

În vârstă de 65 de ani, fostul selecționer al naționalei României a impresionat mereu prin look-ul său. Antrenorul care ultima dată a pregătit-o pe Universitatea Craiova a transmis în interviul mai sus menționat că s-a îngrășat doar cu un kilogram față de perioada în care era jucător activ.

La fel ca și fostul său coleg din Generația Steaua '86, Miodrag Belodedici, Victor Pițurcă are un tonus excelent și datorită alimentației, dar și "porțiilor" de sport.

Pițurcă: "Mi se fac observații din partea celor din familie"

"Am oscilat, am avut un kilogram sau două în plus, în minus. În general am mers pe greutatea mea normală. E important pentru sănătate, mi se fac observații din partea celor din familie.



Pe mine mă interesează sănătatea mea, vreau să am o bătrânețe frumoasă! De foarte mult timp n-am mai mâncat (n.r. - fast food), când eram în Arabia Saudită mai mâncam. Acolo era în regulă, dar aici nu-mi aduc aminte să fi mâncat în ultimul timp!

Nu neapărat alergat, și pas întins... cam 8-10 kilometri. Cam ăsta e programul!", a declarat pentru PRO ARENA și sport.ro antrenorul care a condus România la Campionatul European de tineret din 1998 și la Campionatul European din 2008.