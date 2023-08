Persoana care a intermediat aducerea lui Piccolomo la FCU îl contrazice pe fotbalist: „Au dreptate. Nu s-a falsificat nimic!”

Giovanni Piccolomo a decis să-și rezilieze contractul cu FCU Craiova în această vară, pentru a semna cu Avai FC din Brazilia, însă oltenii au decis să activeze clauza care prevedea prelungirea contractului cu două sezoane.

În acest context, jucătorul i-a acuzat pe cei de la FCU că i-au falsificat semnătura și a semant cu Avai FC. În consecință, oltenii au decis să-și caute dreptatea la FIFA, cerând despăgubiri în valoare de 2.5 milioane de euro.

Salif Nogo: „FCU are perfectă dreptate să îl reclame pe Piccolomo!”

„Vă spun sincer că mie îmi pare foarte rău și chiar îi cer scuze lui Adrian Mititelu. Nu am dorit niciodată în viața mea să intermediez aducerea la echipa dânsului a unui jucător care face acum astfel de probleme. Eu l-am cercetat înainte și nu am primit referințe negative de la nimeni despre Piccolomo. Am știut despre el că este un fotbalist foarte serios.

Chiar îmi pare foarte rău că s-a ajuns acum la FIFA, dar FCU are perfectă dreptate să îl reclame pe Piccolomo, deoarece el a reziliat contractul fără nicio justificare. Jucătorul și partenerul meu Ricardo au acceptat și au știut de la început despre aceea opțiune trecută în contract. Vă repet: opțiunea respectivă a fost acceptată de ei. I-am explicat clar partenerului meu toți termenii din contract, iar el și jucătorul și-au dat acordul să semneze contractul. La început s-a semnat un contract pentru o perioadă de câteva luni, iar conducerea echipei domnului Mititelu își rezervase dreptul de prelungire automată a angajamentului lui Piccolomo. FCU se obligase să facă acest lucru doar printr-o notificare către jucător. Nu s-a falsificat niciun document. Adrian Mititelu a fost și este un om de bună credință, iar dânsul a respectat tot ceea ce a fost stabilit încă de la început în contract. Nu sunt datorii către Piccolomo.

După ce am văzut în presă declarațiile date de către partenerul meu Ricardo m-am supărat foarte tare și l-am căutat. I-am spus că nu mi se pare normal să declare așa ceva. Nu este ok să îi acuze pe cei de la FCU de falsificare de documente, deoarece Ricardo a știut de la început despre aceea opțiune de prelungire automată a contractului. Ricardo și Piccolomo au fost foarte mulțumiți de tot ceea ce fusese trecut în contract. Însă, jucătorul a început să nu se mai simtă bine la FCU după ce a văzut că nu prea joacă titular. Se supărase destul de tare și că fusese schimbat în nu mai știu ce meci. Dar asta nu are leăgutură cu modul în care el a decis să rupă contractul. Sunt sigur că printr-un dialog, Picolomo putea să ajungă la o reziliere pe cale amiabilă cu domnul Mititelu.

Mie nu îmi convin absolut deloc declarațiile date de Ricardo, deoarece în joc este și imaginea mea de agent, iar eu nu doresc să mi se facă o imagine negativă în România. Nu vreau să se creadă despre mine că aduc în România fotbaliști care fac astfel de probleme. Eu nu lucrez cu oameni care falisifică documente, iar conducerea lui FCU nu a falsificat niciun document. Sunt foarte supărat pe Ricardo”, a spus Salif Nogo, potrivit Prosport.

Giovanni Piccolomo este un jucător experimentat, cu evoluții în tricourile unor cluburi precum Corinthians, Athletico, Coritiba, Sport, Cruzeiro și, desigur, Avaí, unde a mai evoluat anterior în 2021.