La clubul din Ștefan cel Mare, antrenorul a bifat 56 de apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 1.29 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Ovidiu Burcă s-a decis: ”Sunt pregătit! Nu e nicio rușine”

Ovidiu Burcă a subliniat faptul că e liber de contract în acest moment și că nu deține nicio funcție în cadrul clubului Dinamo București, care se află în acest moment pe locul 15 în Superliga României.

De asemenea, antrenorul a precizat faptul că în cazul în care va primi o ofertă din eșalonul secund și îi surâde ideea, atunci va prelua gruparea respectivă

”Nu mai am absolut niciun fel de implicare decizională la Dinamo. Am o relație bună cu cei de acolo, dar atâta tot. Sunt un antrenor liber de contract care așteaptă oferte. Pentru mine, a fost o perioadă scurtă de timp în care am ajuns de la copii și juniori până la nivelul Ligii 1.

Nu e o rușine să mergi să lucrezi la Liga a 2-a. Dar cel mai important pentru mine este să găsesc un proiect sau un club în care să cred foarte mult, iar ei să creadă în mine și în mijloacele mele de pregătire. Dacă se poate să fie la Liga 1, cu atât mai bine.

Eu consider că sunt pregătit, am văzut nivelul și în toți acești ani mi-am creat o filozofie. Cred că pot implementa lucruri care să poată face diferența la Liga 1.



Dar nu e niciun fel de problemă dacă, la un moment dat, voi găsi un parteneriat serios cu un club de Liga a 2-a cu ambiții mari. Dar nu ascund că mi-aș dori să continui la nivelul primei ligi”, a spus Ovidiu Burcă pentru sptfm.ro.

Rapid U19, Rapid II, Slatina și FC Dinamo sunt singurele echipe la care Ovidiu Burcă a fost instalat în funcția de antrenor principal. Ca jucător, a fost legitimat la CS Emelec, JEF Ichihara, Ventforet Kofu, Universitatea Craiova, Dinamo, FC Național, Energie Cottbus, BJ Guoan, FC Timișoara și Rapid București.