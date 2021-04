Orasul din Romania cu echipa de liga a 3-a care construieste doua stadioane de lux! Anunt de ultima ora: "Suntem prinsi in buget!"

Se pregatesc noi investitii majore in stadioanele din Romania!

Suceava va avea doua stadioane noi si o sala polivalenta de ultima generatie. Anuntul a fost facut de primarul orasului, Ion Lungu. Acesta spune ca proiectele orasului au fost prinse in programul Ministerului Dezvoltarii. Suceava are acum o echipa in liga a 3-a, pe Foresta. Actualul stadion principal din oras, 'Areni', a fost inaugurat in 1963.

"Sala Polivalenta este in licitatie pentru executie. Avem o prima hartie oficiala de la CNI legata de construirea unui stadion municipal. Suntem prins in programul Ministerului Dezvoltarii cu stadion nou, in complexul unde se face si Sala Polivalenta. Avem aprobat si un alt teren de fotbal de dimensiuni UEFA", a spus Lungu.

Pana la startul lucrarilor pentru cele doua stadioane va mai trece, insa, ceva timp. "E o prima etapa, trebuie sa facem studiile de fezabilitate, sa se aprobe indicatorii, dar avem un inceput. Ma bucur ca a aparut soarele si pe strada sportului din Suceava", a comentat Lungu.

Suceava a avut pentru ultima data echipa in Liga 1 in sezonul 2000-2001, cel in care a si reusit cea mai tare rasturnare de scor din istoria campionatului. Pe 11 noiembrie 2000, Foresta intorcea un 4-0 in Stefan cel Mare si reusea sa castige cu 5-4.