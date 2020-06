O noua reactie a lui Reghecampf dupa declaratiile lui Duckadam! "Nu i s-a pus pumnul in gura. Nu i-am zis nici 'Du-te mai incolo'!"

Laurentiu Reghecampf a comentat declaratiile lui Helmuth Duckadam care il aveau in prim plan.

Fostul antrenor al lui FCSB a spus ca el nu a avut nimic cu Duckadam, insa nu era responsabilitatea lui sa ia anumite hotarari.

"N-a fost vorba de gratare, il respect foarte mult pe Helmut. El a fost presedinte de onoare. Nu era responsabilitatea mea ca antrenor sa-l invit la iesirile oficiale ale echipei, petrecerea de titlu... eu sunt doar antrenor. Nu presedinte, nu patron, nimic. Nu-mi permit sa trec peste MM, care era manager. Eu vorbeam cu MM de problemele noastre, nu m-am gandit ca trebuie sa-l invit pe Helmut, fiind presedinte de onoare.

Daca ii intrebi pe toti, se gandesc 'Trebuia sa-l invitam?!'. Facea parte din echipa, din familie. Am vazut declaratiile lui, poate a fost suparat, le-a facut la nervi. Am incercat sa-l ajut la Steaua, dar nu pot sa controlez eu anumite lucruri. Nu te bagi, ca antrenor, undeva unde te depaseste cumva.

Eu stiu anumite discutii care au fost, mereu se ajungea la bani. Am discutat cu Helmut, s-a discutat cu el, nu i s-a pus pumnul in gura. Nu i-am zis nici 'Du-te mai incolo!'. Au fost anumite momente cand anumite declaratii ale lui deranjau. Eu le-am spus tuturor sa luam lucrurile pozitive. In rest n-am avut probleme cu el", a declarat Reghecampf pentru Realitatea Sportiva.

Reamintim ca fostul oficial de la FCSB a comentat faptul ca el nu era invitat la petreceri si nu primea niciun ban in plus atunci cand echipa obtinea rezultate bune.

"Toti ma ocoleau si se duceau la patron! N-aveam birou, nu eram invitat la petreceri cand castigam trofee", a spus Duckadam.