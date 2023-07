Portughezul de origine angoleză Amancio Fortes, mijlocaș ofensiv în vârstă de 33 de ani, a semnat cu Unirea Ungheni din Liga 3.

Fostul fotbalist al lui Sporting Lisabona și Manchester United, la care a jucat pe vremea când era junior (de la Under 11 la Under 15 pentru portughezi și la Under 18 pentru englezi), a evoluat ultima dată pentru Zimbru Chișinău, de care s-a despărțit la sfârșitul anului trecut.

”Welcome, Amancio!

Amancio Fortes, mijlocaș ofensiv cetățean portughez de origine angoleză, face parte de astăzi din lotul echipei noastre!

”Istoric impresionant în cariera sa de fotbalist”

Acesta are un istoric impresionant în cariera sa de fotbalist activând la cluburi precum Manchester United U18, CRD Libolo, GD InterClube, JFK Ventpils, Semarang United, CSKA Sofia, Zimbru Chișinău, Corunchese, Casa Pia, Radomiak (echipă cu care a promovat în prima divizie a Poloniei), Jeunesse Esch și FK Liepaja.

Noul nostru jucător are de asemenea și 10 meciuri în Europa League, acolo unde a contribuit cu 4 assisturi, iar în naționala Angolei U20 a bifat 1 meci în care a și înscris!

Noi nu putem decât să îi urăm mult succes, iar evoluțiile sale să contribuie la atingerea obiectivelor noastre!

Forzza Unirea! Forzza Ungheni!”, a precizat Unirea Ungheni pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Foto: Unirea Ungheni