Noua improvizație a lui Becali l-a dat peste cap pe Basarab Panduru: „Eu nu îl văd jucând nici pe postul lui de bază!”

Ianis Stoica a jucat pe postul de vârf, reușind să marcheze golul victoriei, în timp ce Denis Haruț, fundaș dreapta, a fost trecut în centru.

Mutarea lui Haruț în centru l-a susprins pe Basarab Panduru, fostul secund al lui Laurențiu Reghecampf la Universitatea Craiova, care susține că nu-l vede jucând pe fotbalistul de 23 de ani nici măcar în dreapta, pe postul său de bază, deci cu atât mai puțin în centru.

Panduru nu crede că Haruț e potrivit pentru postul de fundaș central

„Eu nu îl văd pe Haruţ fundaş central, nici nu ştiu ce este, nu ştiu dacă e fundaş dreapta. parcă nu îl văd nici fundaş dreapta, a jucat acolo, dar nu îl văd... între Creţu şi Haruţ pe cine ai juca fundaş dreapta?”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orangesport.

MM Stoica a apărat decizia luată la nivelul clubului, susținând că Haruț a fost mutat în centrul defensivei după o discuție pe care a avut-o cu el.

„Eu l-am întrebat pe Haruţ unde se simte cel mai bine şi mi-a spus că fundaş central”, a spus MM Stoica.

Panduru consideră că Haruț nu are talia necesară pentru a da siguranță în centrul apărării: „Ok, dar eu nu îl văd (n.r. - fundaș central). Nu ştiu cât de de înalt, dar mi se pare că nici talie nu are. Are 1,83 metri, nu mi se pare că are vreo talie de fundaş. Nu ştiu care e poziţia lui. În unele meciuri, dacă nu ai, te bazezi pe el, altfel inventezi altceva”.

Transferat în februarie 2021 de la FC Botoșani, Haruț are 25 de meciuri în tricoul FCSB-ului, dintre care 10 disputate pe poziția de fundaș central.