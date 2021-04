Niculae se intoarce ca presedinte la Rapid! Surpriza majora! Giulestiul da o lovitura importanta in lupta pentru promovare

Daniel Niculae se pregateste sa revina la Rapid dupa aproape 3 ani de cand a parasit clubul!

PRO Sport anunta ca Niculae s-a inteles cu patronul Angelescu si va prelua functia de presedinte, aceeasi pe care a ocupat-o si in precedenta perioada in care a fost oficial la Rapid.

Niculae s-a suparat atunci pe Ovidiu Burca si Andrei Nicolescu si a avut si un conflict cu Daniel Pancu, alaturi de care a plecat in proiectul relansarii Rapidului din Liga a 4-a. Burca si Nicolescu sunt si acum la Rapid. Burca lucreaza in academie, iar Nicolescu a fost pastrat in administratie.

Functia de presedinte la Rapid e vacanta de mai bine de 7 luni, de cand Pancu a plecat la Iasi sa preia banca tehnica a echipei la care s-a lansat.

Stadionul Rapid e gata pentru promovarea echipei in Liga 1. Arena va fi terminata pana la toamna. Giulestenii o vor putea folosi cu siguranta pana la finalul anului.