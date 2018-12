N'Doye este gata de noua meserie! Dezvaluire senzationala: "Nu va faceti griji, o sa ajunga si pe la Bucuresti! Nu prea doarme noptile" Ce facea senegalezul la fosta echipa

Ousmane N'Doye a ramas in memoria microbistilor din Romania atat pentru evolutiile de pe teren, cat si pentru aparitiile din afara lui.



Fost director sportiv la Dinamo, actual presedinte la CSM Resita, Cristi Bobar, si-a adus aminte de pataniile cu Ousmane N'Doye pe vremea in care acesta a evoluat la Deva, in sezonul 2016/2017. N'Doye se pregateste sa devina antrenor! El a jucat in Liga 1 la Vaslui, Dinamo si Astra.

"L-am avut in echipa pe N'Doye la Cetate Deva. Din cate stiu se va intoarce la Targu Mures, unde va antrena o grupa de juniori. Ce i-a placut in Romania? Fetele! La Deva nu a avut salariu mare, a stat intr-un hotel destul de modest, dar era destul de iubit. Mai intai a fost iubit in oras, apoi in hotel. El se face foarte placut.



Trebuie sa recunoastem ca lui Dinamo ii lipseste un astfel de jucator. A fost unul dintre cei mai buni mijlocasi straini. Nu va faceti probleme, va ajunge si prin Bucuresti. El nu prea doarme noptile" a declarat Cristi Bobar pentru Gazeta.