A înscris patru goluri într-un meci, dar tatăl său l-a surprins! George Țucudean a dezvăluit discuția-fulger cu Marius Țucudean 

George Țucudean (31 de ani) s-a retras în urmă cu doi ani din cauza unor probleme la inimă. Atacant valoros, arădeanul a jucat la cel mai înalt nivel și a fost printre ultimii "nouari" clasici cu execuții fine din ultimul deceniu al fotbalului românesc.

Țucudean, poveste cu Țucudean

Într-un interviu pentru Gsp.ro, George Țucudean, fostul atancant al reprezentativei României, a povestit lucruri neștiute din cariera sa, dar a dezvăluit și cum tatăl său l-a învățat mereu să ridice ștacheta.

Marius Țucudean - fost atacant la UTA, i-a imprimat fiului său mereu o atitudine de învingător și i-a transmis să se autodepășească mereu.

George Țucudean a știut prin muncă și ambiție cum să scape de eticheta de "copil de bani gata" și a precizat și ce le transmite băieților săi

"Ai dat două, de ce nu patru?". Ce s-a întâmplat când George a marcat patru goluri

"În primul rând, să fie modești. Să vadă valoarea banului, cum se muncește. Eu am avut bani în jurul meu, dar am fost cuminte! Chiar dacă ziceau: „Ăsta are". Am muncit de două ori mai mult decât restul!



Când eram mic, îmi zicea tata, nu că ar avea ceva cu cineva: "Îi vezi pe ăia acolo? Și peste 20 de ani vor fi tot acolo! Tu fă ceva ca să ai ceva după fotbal, să nu ai grija zilei de mâine!". Tata tot timpul a fost nemulțumit de mine: "Ai dat un gol, de ce nu două?

Ai dat două, de ce nu patru?". La Viitorul am dat patru goluri într-un meci, mi-a zis: „Puteai să dai opt, atunci era ceva!". Dar am fost și genul care să înțeleagă mesajul, am dus presiunea", a povestit Țucudean, în interviul pentru sursa mai sus citată.

George Țucudean - trofee

5 titluri în Liga 1 (trei cu CFR Cluj, 1 cu Viitorul, 1 cu FCSB)

2 Cupe ale României (una cu FCSB, una cu Dinamo)

2 Supercupe ale României (una cu Dinamo, una cu CFR Cluj)

1 Cupă a Ligii (cu FCSB)