Trei pierderi importante pentru FCSB în Supercupă! Reacția campioanei: ”Voiau să joace”

FCSB avea șansa să joace cu trei dintre cei mai buni fotbaliști în partida cu Corvinul, de pe Stadionul Steaua! Mihai Stoica a anunțat faptul că Ștefan Târnovanu, Adrian Şut şi Darius Olaru au dorit să revină mai repede de la EURO 2024 și să joace în Supercupa României, dar avionul ajungea prea târziu.

Cei trei nu au prins prea multe minute la EURO, Târvnovanu și Șut chiar nu au intrat pe teren, iar astfel au dorit să fie în lot pentru duelul cu Corvinul Hunedoara. Au vrut să nu aibă vacanță după experiența din Germania, iar informații în acest caz au fost date de Mihai Stoica.

Târnovanu, Şut şi Olaru au vrut să joace în Supercupa României

Târnovanu, Şut şi Olaru au cerut să plece mai repede din Germania, după ce România a pierdut cu Olanda, însă până la urmă nu vor fi parte din lotul pentru Supercupa României, contra Corvinului Hunedoara.

”Nu am găsit decât bilete cu escală în Belgrad. Ajungeau, în cel mai bun caz, la patru jumătate în după amiaza asta (n.r. – miercuri seară). Ei i-au cerut permisiunea lui Edi să plece mai repede, pentru că echipa pleacă în seara asta (n.r. – miercuri seară), la 9:30 ora Germaniei. Ei ar fi vrut să vină să se antreneze astăzi. Bine, nu se punea problema (n.r. să joace).

Nu pot să schimbe două avioane, să vină cu două ore pe maşină, să îl bagi să se antreneze ... nu eram iresponsabili. Şi le-am zis că nu are niciun sens. Este exclus să joace. Plus că băieţii ăia chiar au muncit foarte mult în cantonamentul din Olanda, cum s-ar simţi unul care ştie că începe că vine altcineva şi joacă?

Eu nu ştiu dacă voiau sau nu să joace. Ne pretindem că suntem şi noi puţin profesionişti, nu putem să facem circul ăsta", a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB poate începe sezonul cu un trofeu, cu Supercupa României

Supercupa României, meciul care reprezintă debutul noului sezon, se dispută de la ora 20:00 în Ghencea, LIVE TEXT pe Sport.ro. Pentru trofeu se luptă FCSB, campioana Superligii, și Corvinul Hunedoara, câștigătoarea Cupei României din postura de echipă din Liga 2.

Roș-albaștrii au adus doar trei jucători până în clipa de față în fereastra de transferuri.

Este vorba despre Marius Ștefănescu de la Sepsi OSK, Daniel Popa de la ”U” Cluj și David Kiki de la Farul Constanța.

FCSB, puține transferuri în această vară

La conferința de presă premergătoare Supercupei României, Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a mărturisit că cei trei jucători s-au adaptat rapid la cerințele clubului și că vor ajuta gruparea roș-albastră în noul sezon.

”Nu am făcut prea multe transferuri. Lotul e bun. Din punctul meu de vedere, am făcut cel mai bun lucru. Am adus calitate în lot. Băieții s-au adaptat foarte repede în echipă. O să ne ajute”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.