"Mi-am făcut analize peste tot!" Omul care a făcut închisoare pentru Gigi Becali, suspect de o boală necruțătoare

Zmărăndescu a dezvăluit că a făcut analize peste pentru a se convinge că nu este vorba despre ceva care să-i pună viață în pericol, deoarece nu și-a "încheiat încă socotelile pe pământ".

"Auzeam 'ăla probleme cu genunchii, ăla nu știu ce, ăla nu știu ce'. Îmi zice pe final, făcusem radiografiile la genunchi, la spate, îmi zice doctorul 'stai cel mai bine dintre ei, fizic'. Și eu zic 'dar ce e pata aia pe picior?', am văzut o pată neagră pe femurul piciorului stâng. I-am rugat frumos, mi-au dat filmul și am început să mă duc. Nu era în regulă, o pată destul de urâtă pe interiorul femurului stâng.

M-am dus, am discutat cu medicul ortoped, a încercat omul să nu mă sperie, mi-a zis 'poate să fie malign sau benign'. Dar zice 'ar trebui să stai liniștit, pentru că nu a afectat marginile osoase, poate să nu fie', oricum în capul meu deja o luasem razna, 'bă, am copii de crescut'.

Mai am doi din altă căsătorie, care sunt mari, băiatul face 25 de ani în iunie, fata face 23, îi am pe ceilalți mici – o am pe Matilda care are cinci ani și jumătate, Vladimir trei ani și jumătate. Te gândești 'ăștia nici nu știu cu ce se mănâncă viața, sunt la început, trebuie să am grijă de ei, cum fac asta?!'.

Eu nu cred că mi-am încheiat încă socotelile cu pământul ăsta, mai am de lucru. M-am dus, mi-am făcut analize peste tot, urmează să le fac din nou la șase luni, la un an de zile, la doi ani de zile

Verdictul a fost că este benign, nu prezintă o structură pe care o prezintă de obicei cancerul, rămâne de văzut ce va fi pe viitor, dacă va fi nevoie să facă puncție, să vadă exact, să extragă. Momentan ar fi OK. Vedem la următoarele analize, n-am un istoric. Mi-a spus 'te-ai fi putut alege cu pata aia de când te-ai născut'", a spus Cătălin Zmărăndescu, pentru Cancan.

Fostul luptător a petrecut 29 de zile în arest în anul 2009, în dosarul în care a fost arestat preventiv pentru 29 de zile pentru că i-ar fi sechestrat pe hoții care îi furaseră mașina lui Gigi Becali.

Cătălin Zmărăndescu este primul campion european al României în Arte Marțiale. Acesta a cucerit mai multe titluri în MMA și box.