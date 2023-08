Ionel Ganea a comentat calificarea campioanei Farul în play-off-ul Conference League, după ce a trecut în turul II preliminar de gruparea din Estonia, Flora Tallinn, 3-0 la Ovidiu / 2-0 în deplasare. Dacă o serie de oameni din fotbalul românesc au pretins că Flora e o formație mediocră, președintele "marinarilor", Gică Popescu, le-a răspuns dur vineri celor care au susținut că Farul s-a luptat pentru calificare cu un "no name".

Mesajul lui Ionel Ganea pentru Gică Hagi

Fost coleg cu Hagi în națională, Ionel Ganea, marcatorul golului decisiv de la EURO 2000, din România - Anglia 3-2, spune că planul fostului decar a funcționat din nou.

"Îl felicit pe Gică Hagi pentru că s-a calificat în play-off-ul Conference League, a arătat din nou că poate forma o echipă redutabilă chiar dacă i-au plecat mulți jucători. De ani buni, el dă fotbaliști pentru toate reprezentativele României, ceea ce e unic în fotbalul românesc. El a făcut Academia Hagi, cu banii lui, ideea lui, planul lui bine conturat. Asta înseamnă să iubești fotbalul. El trăiește fotbalul la intensitate maximă. Nu prea înțeleg pe ce se bazează cei care-l contestă pe Hagi.

Am jucat alături de Gică, știu cum vede fotbalul și din poziția pe care o are acum și trebuie să ne mândrim cu el. Mai vin puști valoroși din urmă, are o arie largă de selecție la academie. Cu Helsinki nu-i va fi ușor, dar sper să se califice, așa facem un bun PR fotbalului românesc, cu meciuri în Europa", a declarat Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

Farul va juca în play-off cu HJK Helsinki

Farul Constanţa s-a calificat în play-off-ul Europa Conference League la fotbal, miercuri seara, după ce a învins echipa estoniană Flora Tallinn cu scorul de 2-0 (2-0), pe Stadionul Lillekula din Tallinn, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al competiţiei.

Campioana României s-a impus prin golurile marcate de Rivaldinho (4) şi Constantin Budescu (18), după ce câştigase şi prima manşă, cu 3-0. În play-off, Farul Constanța va înfrunta formația finlandeză HJK Helsinki, care a pierdut în turul 3 preliminar din Europa League împotriva formației azere Qarabag, scor 2-4, la general.

7 e locul ocupat de Farul în clasamentul Ligii 1, după patru meciuri. Farul a strâns șase puncte

Duminică, de la 18:15, Farul întâlnește Rapid, în Giulești, într-o partidă din runda a șasea a Superligii

VIDEO Ionel Ganea, în Romania All Stars - Galatasaray Legends