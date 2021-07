Eveniment incredibil petrecut inaintea meciului inaugural din Ghencea! "Nu ma intereseaza cine esti. Iti iau permisul!" Stefan Iovan, nevoit sa suporte discursul abuziv al unui politist

Stefan Iovan, protagonistul unui moment revoltator inaintea meciului inaugural de pe noua arena din Ghencea.

Capitanul echipei Steaua din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, Stefan Iovan, a fost aproape sa rateze inaugurarea stadionului din Ghencea, nefiind lasat de un echipaj de politie sa ajunga la arena, un agent de circulatie amenintandu-l ca ii suspenda permisul de conducere.

"Trage pe dreapta, pe aici se circula doar terestru. Nu trece nimeni, nu auzi? Nu ma interseaza cine esti si unde te duci. Poate sa te astepte oricine, ia-o pe acolo ca iti iau carnetul, nu auzi", i-a transmis agentul de politie lui Iovan, folosind de asemenea un limbaj licentios la adresa legendei Stelei, in momentul in care acesta i-a transmis ca este asteptat de catre ministrul Apararii Nationale la arena.

Incidentul a avut loc la intersectia strazii Brasov cu Bulevardul Ghencea, la o statie distanta de stadionul Steaua, unde echipajul blocase circulatia pentru scurt timp.

Ulterior, cei doi politisti au insotit o o coloana de masini a unor institutii publice, pornind girofarul, iar traficul a fost reluat.

Ajuns cu doar 5 minute inainte de a incepe ceremonia de inaugurare a stadionului, Iovan a declarat ca a fost amenintat de politisti, dar a evitat sa afirme ca i s-au adresat cuvinte jignitoare.

"Am avut o problema cu politia, pentru ca trecea galeria si nu ma lasau sa trec. In fine, m-a amenintat un politist ca imi ia carnetul. Nu m-a lasat sa trec, chiar daca le-am spus cine sunt, le-am aratat biletul, am aratat tot, degeaba", a spus Iovan pentru AGERPRES.