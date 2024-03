Mihai Stoica, dezlănțuit după declarațiile lui Dan Șucu: "Mi se pare șocant să te autoincriminezi la nivelul ăsta"

Într-o emisiune la Digisport, marți seară, Dan Șucu a acuzat FCSB că ar încălca regulamentul constant intrând în negocieri cu cei mai buni jucători ai unor adversare chiar înaintea meciurilor directe. Șucu a dat exemplele Baba Alhassan (FC Hermannstadt), Luis Phelipe (Poli Iași), dar și Marius Ștefănescu (Sepsi).

Mihai Stoica, replică pentru Dan Șucu

Deși Marius Ștefănescu este în continuare jucătorul lui Sepsi, conducătorii Rapidului au indus ideea potrivit căreia extrema covăsnenilor s-a înțeles deja cu FCSB pentru un transfer, motiv pentru care ar fi luat galben intenționat în precedenta etapă pentru a fi suspendat în prima etapă din play-off contra liderului. "Ștefănescu nu a vrut să participe la meciul respectiv. E al treilea meci în care nu a jucat contra celor de la FCSB. A dat gol în minutul 92, iar în minutul 94 (n.r - al meciului cu Petrolul) a luat galben. Da, știu, este o acuzație gravă", a spus Șucu.

Mihai Stoica a oferit o replică amplă. Managerul general de la FCSB susține că Gigi Becali a vrut să îl transfere pe Baba Alhassan exclusiv pentru că echipa avea nevoie de un jucător pe poziția respectivă, iar Rapid își manifestase și ea interesul pentru ghanez, nu pentru că urma meciul direct. Stoica a vorbit inclusiv despre declarațiile lui Șucu legate de Ștefănescu și spune că acționarul majoritar de la Rapid "a dat cu bâta în baltă" când a vorbit despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu.

"Aveam o părere bună despre Dan Șucu. Mie nu mi-a venit să cred că a putut să spună asemenea chesiti care îl incriminează. Să te autoincriminezi la nivelul ăsta mi se pare șocant. Să spună că noi încălcăm regulamentul? Am discutat cu Baba Alhasssan și am să citesc o singură declarație.

Declarația lui Dani Coman spune așa: 'Nu am mai discutat pe această temă, a transferului lui Alhassan. Orice discuție o vom purta după meciul de mâine, pentru că trebuie să ne concentrăm pe această partidă. Sunt discuții cu ambele echipe, atât FCSB cât și Rapid, că asta e realitatea. Dar nu s-a mai vorbit nimic'. Apoi, încă o declarație a lui Daniel Niculae. Care spune așa: 'Ce-am mai putea discuta de Baba Alhassan? Înțeleg că a semnat cu FCSB! Așa a ales, nu este nicio problemă. E un jucător bun, care considerăm că poate juca la orice echipă de la noi fără probleme. Noi am oferit atât cât am considerat că merită'.

Fix înaintea meciului, Rapid l-a transferat pe Borza. Și spun exact când s-a întâmplat. Cum să spui că face cineva ceva când și tu ai făcut la fel? Tot înainte de meci a fost! N-are nicio legătură meciul, habar n-avea Gigi că e înainte de meci. Pur și simplu a vrut să îl ia pe Baba Alhassan pentru că îl voia Rapidul. Nu noi am solicitat ca Alhassan și Phelipe să nu joace contra noastră. Dar este logic! Nu e logic să ferești un jucător care a semnat cu o echipă? De ce să joace împotriva echipei respective? Uite, Rapid a avut alte idei. L-a lăsat pe Micovschi să joace în acel 4-1 cu UTA. Noi nu-l lăsăm pe Musi să joace împotriva intereselor lui.

Acuzația legată de Ștefănescu e foarte gravă. Tot Șucu a spus că Nistor a vrut să rateze penalty (n.r - contra lui FCSB). Stai puțin, și Ștefan a luat galben și n-a jucat cu noi, nu numai Ștefănescu. Stai puțin, și Dussaut știa că dacă ia galben nu joacă cu echipa de pe locul 2, că nu știa atunci cine va fi pe locul 2. Și Grigoryan știa că nu va juca și a luat roșu. Chestiile astea se întâmplă. Oare Olaru nu a vrut să joace cu Viking Stavanger? E o chestie foarte gravă. Eu cred că cineva ar trebui să acționeze. Mă refer la clubul Sepsi și la Ștefănescu. Sunt niște atacuri direcționate. Eu cred că sunt doar pentru că noi am câștigat contra lui Sepsi. Dacă nu câștigam, nu cred că era nicio problemă.

Șucu a dat iar cu bâta în baltă rău de tot (n.r - legat de declarația despre interesul Rapidului față de Louis Munteanu). Ei mai au un meci cu Farul. Meciul ăla s-ar putea să aibă alte dimensiuni față de meciul ăsta", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.