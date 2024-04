"Mai multă gălăgie decât fotbal!" Ilie Năstase, nemilos după derby-ul dintre FCSB și Rapid

Fan declarat al FCSB-ului, Ilie Năstase a dezvăluit că s-a uitat la câteva minute din meci, însă nu a fost prea încântat de ce a văzut.

"M-am uitat un pic la meci aseară (n.r. FCSB - Rapid). Eram un pic obosit, pentru că venisem de la tenis, însă m-am uitat un pic. Mai multă gălăgie decât fotbal.

(n.r. - FCSB campioană?) Nu știu. Nu! Păi, deocamdată nu este", a spus Ilie Năstase.

Turneul Ţiriac Open, în desfășurare

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, vineri, că jucătorilor români li s-au acordat wild card-uri în calificări şi nu pe tabloul principal al turneului Ţiriac Open, găzduit zilele acestea de baza sportivă Năstase/Marica din Capitală, deoarece ATP obligă organizatorii să aducă nume importante

"S-au dat ceva wild card-uri în calificări. Dar la turneu e nevoie de nume, ATP ne obligă să aducem jucători importanţi. Nu că sunt jucătorii români prea slabi... dar sunt ceilalţi mai buni, să spunem aşa", a explicat Ilie Năstase, potrivit Agerpres.

Tenismanul Filip Cristian Jianu, învins de moldoveanul Radu Albot în runda finală a calificărilor turneului Ţiriac Open (ATP 250), afirmase după meci că e dezamăgitor că România nu are niciun reprezentat pentru tabloul principal la simplu, măcar cu un wild-card din partea organizatorilor.

Prezent vineri la evenimentul organizat cu ocazia includerii maşinii Mercedes AMG One la salonul Ţiriac Collection din Otopeni, Ilie Năstase a menţionat că are curaj să conducă acest model, chiar dacă el costă 2,8 milioane de euro.

"Ţiriac colecţionează de când jucam noi tenis, cred că prima maşină a luat-o în 1969. Eu am avut pasiune pentru scutere, pentru biciclete... Aici este cea mai importantă colecţie de maşini pe care am văzut-o vreodată. Şi eu o să mă zbat şi o să reuşesc ca galeria Ţiriac Collection să fie introdusă în turul Bucureştiului, aşa ne facem şi noi puţină publicitate. Am curaj să conduc maşina asta... ce, e avion? O să-l întreb pe Ţiriac cum se conduce. Mă lasă să o conduc... mă lasă, că i-am dat scuterul meu. E un schimb, îi dau scuterul, îmă dă maşina", a spus în glumă Năstase.