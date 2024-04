După cinci etape desfășurate în play-off, FCSB se află la 13 lungimi în fața ocupantei locului secund și a înregistrat până acum patru victorii (2-1 vs. Sepsi, 1-0 vs. Farul, 2-0 vs. Craiova, 1-0 vs. CFR) și un rezultat de egalitate (2-2 vs. Rapid).

Marius Șumudică îl face praf pe jucătorul dorit de Gigi Becali: ”Nu poate să joace niciodată la FCSB”

Gigi Becali, patron FCSB, a anunțat recent la televiziunea DigiSport că îi apreciază evoluțiile lui William Baeten de la FCU Craiova, doar că Marius Șumudică a susținut că nu-l vede pe belgian evoluând pentru prima clasată.

Baeten se află la FCU Craiova din august 2020. Cotat la 650.000 de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul mai are contract cu gruparea din Bănie până la finele sezonului 2024/25.

”Nu poate să joace niciodată la FCSB. Nu poate! Din punctul meu de vedere… Este un jucător de picior stâng, foarte lent… Ok, are o oarecare calitate, dar e lent, fără capacitate de efort. Și nu știu unde ar putea să joace”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

De când se află în Bănie, Baeten a bifat 124 de apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 18 ori și să paseze decisiv în 15 situații diferite.

Lui Gigi Becali îi place de Baeten

”Voi face niște eforturi financiare. Nu eforturi, că nu sunt milioane de euro, nu vreau să-i copiez pe alții. Aduc 7-8 jucători în care cred eu. Unul și azi, din ce-a jucat, îmi place mie.

Nu de la Rapid, nu vinde Șucu. Azi au jucat două echipe, au făcut 1-1, mie îmi place unul de acolo.

E unul care nici nu vă trece prin cap vouă. Pot să vi-l spun, îmi place de Baeten! Mie îmi place de el, vouă nu. Nimeni nu l-a lăudat, dar mie îmi place de el”, a spus Gigi Becali la televiziunea DigiSport.