"Măi, hoților, faceți pe altul hoț?". Gigi Becali, reacție virulentă către CSA Steaua, după ce au cerut dezafilierea FCSB

Clubul Armatei a informat FRF și LPF despre faptul că Fotbal Club FCSB s-a afiliat „în mod ilegal la FRF, iar această societate nu este continuatoarea și nu deține palmaresul echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua”.

CSA Steaua susține, de asemenea, că Fotbal Club FCSB era obligată să informeze FRF, LPF și forurile internaționale (UEFA și FIFA) despre faptul că nu deține marca și numele Steaua - „pentru ca aceste foruri să ia măsurile legale care se impun”.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a comentat situația nou creată de acest subiect, explicând ce se întâmplă între cele două echipe.

"Ne-am afiliat ilegal? Ei unde erau? Deci este ilegal, adică judecătorii au făcut ilegal. Eu am făcut ilegal, care am dat 10 milioane pe vremea aia, când nu visau la asta. Erau deja în faliment și am făcut ilegal eu, iar ei au făcut legal. Ei au dat pe hotărâre de guvern echipa. Și dacă o dă la altul, pe urmă vine peste cinci ani și spune că a luat-o ilegal. Ei cer că a fost înregistrată fraudulos sau ilegal.

Unde ați fost până acum, mă? Când băgam zeci de milioane, jucam cupe europene, era legal? După ce mi-ați luat banii, veniți să luați numele? O să-l iau înapoi. Voi sunteți nelegali, Talpan și cu Ministerul Apărării sunt hoții. Hoții hoților. Ministerul Apărării este cel mai mare hoț din România. Mi-ai dat echipa, ai semnat, a semnat primul ministru, hotărâre de greu, ce mai vrei? Măi, hoților, faceți pe altul hoț?", a declarat Gigi Becali, la PRO X.