Leo Grozavu se gândește la o decizie surprinzătoare, după aproape un an de când e liber

Grozavu a pregătit-o timp de aproape doi ani pe Sepsi, iar în sezonul 2020/2021 a încheiat cu formația covăsneană pe locul 4, obținând astfel calificarea în Conference League. În septembrie 2021, după un start slab de sezon, Sepsi a decis să îl înlocuiască pe Leo Grozavu cu Cristiano Bergodi, cel care ocupă și în prezent funcția de principal.

Leo Grozavu: "Poate că va veni momentul în care să-mi dau seama că trebuie să merg la Liga 2"

Leo Grozavu, care a negat că a existat o ofertă concretă din partea FRF pentru preluarea naționalei U21, spune că a refuzat mai multe propuneri din Liga 2 în ultima perioadă, dorindu-și să lucreze la nivelul primului eșalon, însă în curând s-ar putea răzgândi, având în vedere lunga perioadă de inactivitate.

"Se face un an de când nu mai antrenez. Am avut multe propuneri și când am plecat, la scurt timp, și acum. Există interes, dar mie așa mi se întâmplă, în câte o lună nu se întâmplă nimic, pe urmă vin 2-3 propuneri. Probabil datorită faptului că sunt un tip pretențios și nu neapărat la partea financiară, ci la condițiile pe care trebuie să mi se pună la dispoziție, pe mulți îi sperii. Normal că eu vreau ca acolo unde mă duc să am șansa să-mi fac meseria cât pot eu de bine. Am destulă experiență, sunt un tip care nu depinde neapărat de fotbal și atunci îmi permit. Dacă voiam să antrenez cu orice preț, aș fi făcut-o, dar am anumite pretenții și nu vreau să fac rabat de la acest lucru.

Vreau să fiu foarte cinstit. Am avut în acestă vară suficiente propuneri de la echipe de Liga 2, dar nu am dorit să cobor la Liga 2, că am atâția ani de carieră și consider că am experiența necesară să antrenez mai sus, chiar la o echipă care se bate la titlu.

Nu înseamnă că e vreo rușine să antrenezi la Liga 2, dar cred că însă pot să fiu competitiv pentru prima ligă. Poate va veni un moment în care îmi voi da seama că trebuie să intru din nou într-un circuit și să mă duc la Liga 2, pentru că am stat prea mult", a spus Leo Grozavu, la Sport Total FM.

Ultima oară când Leo Grozavu a antrenat în Liga 2 a fost la Petrolul Ploiești, în startul sezonului 2018/2019. Tehnicianul a plecat după doar 12 meciuri petrecute pe banca formației de pe Ilie Oană.

De-a lungul carierei, Grozavu a mai antrenat la Armătura Zalău, U Cluj, FC Botoșani, Minaur Baia Mare, FC Vaslui, Academia Hagi, Luceafărul Oradea, Gaz Metan Mediaș, ACS Poli Timișoara, Petrolul și Sepsi.