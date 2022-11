Walter Zenga, unul dintre cei mai valoroși portari din istoria fotbalului, e legat prin mii de fire de România.

Asociat cu Steaua din perioada în care antrena în Ghencea, goalkeeper-ul Italiei la Coppa del Mondo s-a consacrat ca antrenor în Liga 1, apoi a făcut carieră în Italia și în Orient.

Zenga, despre oferte

În ultimul timp s-a vorbit că Zenga ar putea reveni la FCSB.

"Am avut multe oferte în ultima vreme, dar când am fost antrenor am acceptat mereu contracte de doar șase luni, un an. De acum, gata, nu mai vreau. Am o vârstă, pot să decid eu ce fac cu viața mea, nu alții.

Nu e chestie de bani, că aș vrea eu ceva imposibil. Nu, nu! E chestie de siguranță. Eu vreau să știu că intru într-un club, construiesc ceva și fac ceva. Am familia la Dubai, sunt bine, îmi place să merg în Italia și să vorbesc despre fotbal. Eu acum stau o lună în Italia și o lună în Dubai. Da, sunt analist la Sky Sport Italia", a declarat Walter Zenga, la televiziunea Digi Sport.

Walter Zenga, fost antrenor în România la FC Național, Steaua (actuala FCSB) și Dinamo, a apărut printre numele dorite pe banca tehnică atât la FCSB, după demisia lui Nicolae Dică, cât și la FC U Craiova, rămasă practic fără antrenor după plecarea lui Marius Croitoru.

Fostul mare portar italian, liber de contract de mai bine de doi ani după experiența de la Cagliari, este însă dorit în aceste zile și de Cosenza, echipă care are un început slab de sezon în Serie B, acolo unde ocupă abia locul 16 din cele 20 de echipe.