Reacția lui Gigi Becali după banner-ul afișat de suporterii celor de la CSA Steaua

După mai multe încercări eșuate, FCSB a obținut aprobarea de a juca meciul din etapa a patra pe arena "Steaua".

Acordul dintre cele două părți a fost semnat, iar FCSB - CFR Cluj va avea loc pe Ghencea. Pentru echipa roș-albastră au trecut mai bine de opt ani de la ultima partidă dispută acolo.

Mesajul lui Gigi Becali despre gestul galeriei de la CSA Steaua

Patronul vicecampioanei României a comentat gestul făcut de suporterii celor de la CSA Steaua, care au afișat în fața stadionului din Ghencea un banner cu un mesaj amenințător.

"Ce a făcut Jandarmeria? I-a identificat, i-a filmat, i-a pozat. Pentru ce să mai facă încă un conflict în plus. Bănuiesc ce o să facă. Deja s-a ajuns prea departe, știi? Pe mine nu mă interesează asta. Ce depinde de mine, să fac un contract, să plătesc...

Cum să nu plătesc dacă am plătit? Am plătit deja. Am dat deja biletul la ordin, un milion de euro. Banii sunt la ei în cont, 750.000 și 250.000 polița de asigurare. Au ridicat la 37.000, parcă", a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Banner-ul exploziv afișat de galeria CSA Steaua

Galeria celor de la CSA Steaua a afișat un banner lângă stadionul „Steaua” din Ghencea, în care a luat la țintă clubul FCSB și fanii grupării lui Elias Charalambous care vor veni duminică să vadă meciul cu CFR Cluj.

„Continuăm lupa împotriva celor afiliați la turmă. Cine calcă duminică în Ghencea își asumă”, e mesajul galeriei celor de la CSA Steaua