Jucătorul campioanei care l-a impresionat pe Mihai Stoica: „Uită-te la el! Îl simți când joci contra lui”

Potrivit oficialului FCSB, Adrian Mazilu, aripa dreaptă care a semnat în această vară cu Brighton & Hove Albion, are toate atuurile penru a face performanță la un club important din fotbalul mare.

MM Stoica l-a lăudat pe Mazilu pentru fizicul și tehnica pe care le are la cei doar 18 ani ai săi.

Mihai Stoica, impresionat de Adrian Mazilu

„Eu sincer îl văd pe Mazilu (n.r. - capabil să facă performanță la un club mare din Europa). Uită-te la el, are un fizic extraordinar, are o viteză extraordinară. Pe lângă asta, are şi o tehnică foarte bună. Îl simţi când joci contra lui, are tot ce îi trebuie”, a spus Mihai Stoica, la Orangesport.

Cedat de Farul Constanța la Brighton & Hove Albion în această vară, Mazilu a revenit sub formă de împrumut la echipa lui Gică Hagi, până în această iarnă.

Mazilu a disputat 20 de meciuri în acest sezon în tricoul Farului Constanța, reușind să marcheze două goluri și să ofere trei pase decisive.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Mazilu, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.