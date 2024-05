Generația de Aur s-a confruntat cu echipa World Stars, formată din legendele fotbalului internațional, cum ar fi Rivaldo sau Hristo Stoichkov. Pe banca oaspeților a stat Jose Mourinho, iar la cârma Generației de Aur, Anghel Iordănescu.

După ce s-a văzut condusă cu 0-2, Generația de Aur a întors soarta partidei și a marcat de trei ori. Scorul final a fost, așadar, 3-2 în favoarea foștilor internaționali români.

Jose Mourinho a susținut un discurs în fața Generației de Aur la meciul de adio: ”Vreau să vă spun două lucruri din inimă”

Jose Mourinho, antrenorul legendelor lumii, a ținut un discurs în vestiarul Generației de Aur după confruntarea de sâmbătă, de pe Arena Națională, în care i-a lăudat pe foștii internaționali români pentru carierele lor.

”Vreau să vă spun două lucruri din inimă. Suntem mai mult sau mai puțin de aceeași vârstă, deci sunteți generația mea. În timp ce am crescut, m-am îndrăgostit de fotbal, am început să lucrez în fotbal în cea mai bună perioadă a voastră. Așa că îmi aduc aminte totul despre carierele voastre, despre voi individual, îmi amintesc perfect și am mult respect.

Am venit aici bineînțeles pentru că sunt prieten cu Giovanni (n.r. Ioan Becali). Dar am venit aici pentru respectul pe care îl am pentru voi. Vreau să vă felicit pentru cei 30 de ani. Fotbalul nu este mereu un bun 'tată', dar istoria nu o poate șterge nimeni. Istoria rămâne. Sper să vă bucurați de această seară, iar pentru mine este o onoare să particip”, a spus Jose Mourinho într-un clip postat pe rețelele social media de Generația de Aur.

Generația de Aur - World Stars 3-2

Oaspeții au deblocat tabela de marcaj în minutul 21, după ce Karagounis i-a scos mingea la marginea careului lui Rivaldo. Fotbalistul a înscris cu stângul, fără preluare, la colțul lung.

Tot în prima parte a venit și al doilea gol pentru echipa World Stars. Pandev a majorat diferența.

Cu câteva momente înainte de fluierul de final al primei părți, Gică Hagi i-a pasat la marginea careului de 16 metri lui Basarab Panduru, care l-a învins elegant pe Dida cu un șut plasat la colțul lung.

În actul secund, Gică Hagi a fructificat o lovitură de la 11 metri în minutul 64, iar Costel Gâlcă a adus victoria Generației de Aur în minutul 72, cu o lovitură de cap precisă.