Pe lângă activitatea sa din arbitraj, Ion Crăciunescu a mai ocupat și funcția de președinte la Universitatea Craiova, în perioada 1997-1998.

Ion Crăciunescu dezvăluie: ”Kovacs are calități formidabile, dar alt arbitru aseamănă cel mai mult cu mine”

Ion Crăciunescu a subliniat faptul că Istvan Kovacs, arbitrul din Liga 1 care se regăsește la ”centru” și în meciurile din cupele europene, are calități ”formidabile”.

Totuși, Ion Crăciunescu a precizat că cel mai mult se aseamănă cu Horațiu Feșnic, care, după spusele sale, e mai echilibrat și mai profesionist

”Mie mi se pare că Istvan Kovacs are calități formidabile atletice, e un tip profesionist, îi place, e dedicat, dar are și momente tulburi. I-ar trebui mai multă liniște înaintea meciurilor ca să fie top. Eu nu eram arogant, dar fiecare are și calități și defecte. Fiecare suntem unici în felul nostru.

Feșnic se aseamănă cel mai mult cu mine, deși îl critic destul de des, dar și eu eram criticat. El e mai echilibrat, mai profesionist. Eu eram puțin mai exaltat, mai impulsiv”, a spus Ion Crăciunescu, potrivit DigiSport.

Fostul mare arbitru și-a început cariera în 1975, după 15 ani în care a practicat fotbalul. Ion Crăciunescu face parte în acest moment în grupul de observatori UEFA.

Ion Crăciunescu îl desființează pe Marius Avram: ”Mamă, mare analist Avram”

”Nu mă mai puneți pe mine cu unii de care nu am auzit de ei! Mamă, ce mare arbitru Avram. Mare analist Avram. M-am ascuns după Marius Avram. Puneți-mă după Porumboiu, după Tudor, nu după alții.

Nu judec eu părerile lui Avram”, a spus Ion Crăciunescu la televiziunea DigiSport, după ce a explicat motivul pentru care Sebastian Colțescu & George Găman au luat decizia corectă în golul anulat al lui Florinel Coman din CFR Cluj - FCSB.