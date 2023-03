Fost președinte al CCA, el este acum analist tv și un vajnic contestatar atât al regimului Burleanu, cât și al lui Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Sunteți poate cel mai dur și mai constant critic al șefilor de la FRF și CCA. Ați simțit vreo schimbare în ultimii ani la cele două instituții?

Nu, n-am simțit nimic, din păcate. Îmi doream și îmi doresc să simt ceva. Parcă este un blestem aruncat asupra noastră. Am vândut toată industria, acum să vindem și fotbalul. Nu pot să-mi explic ce caută în România acea persoană de la conducerea arbitrajului...

Păi are influențe la Comisia de Arbitrri a UEFA, nu?

Da, se spune că nașul sau finul său ocupă acolo o funcție...

Și nu ne-a ajutat? Ne-au fost acceptați doi arbitri la Campionatul Mondial...E drept că, din păcate, Hațegan nu a mai putut merge...

În istoria arbitrajului românesc, noi n-am beneficiat de funcții pe acolo, și am avut niște arbitri foarte mari. Ioan Igna, Porumboiu, Balaj, Tudor...

Ion Crăciunescu...

Nu mă pun pe mine.

INTERVIU cu Ion Crăciunescu: „Trebuia să arbitrez o finală interstelară...”

Ați arbitrat o finală de Liga Campionilor...

Da, dar credeți că asta contează pentru România? Trebuia să arbitrez o finală interstelară ca să conteze.

Nici Hagi nu contează pentru România. Sunt mulți cei care-l contestă...

Asta a început să mă mai calmeze și pe mine, deși mă și înfurie în același timp. Dar revin la ce vorbeam și întreb: „Mai este vreo țară cu cetățean străin la conducerea arbitrajului?”\

Nu ne-a ajutat cu nimic?

Păi cu ce ne-a ajutat? Vă plac arbitrii din ziua de azi? Eu mai am puțin și fac 50 de ani de când știu ce se întâmplă în abitraj. N-am văzut în ăștia 50 de ani un mai mare dezmăț în arbitrajul românesc.

De ce îi dăm 8500 de euro pe lună lui Vassaras?

Îi avem pe Kovacs, pe Hațegan, nu?

Sunt doi arbitri foarte buni, dar nu au ajuns unde au ajuns pe meritele altora. Kovacs a ajuns pe meritele lui și n-a fost descoperit de acest domn, ci de Ioan Igna. Dați-mi și mie un nume de arbitru descoperit de dumnealui! Haideți, vă rog eu frumos!

Păi nu știu, Mladinovici, Popa...

Da, trebuie să-i uiți repede... Și noi ne prostim în continuare, dându-i acestui individ 8.500 de euro pe lună. Păi n-a existat la CCA cineva care să prrimească nici jumătate din cât primește ăsta...

O să spună lumea că sunteți invidios.

Păi da, sunt invidios! Să-i dai 8500 de euro, plus casă, masă, hotel și să avem arbitrajul pe care-l avem... Nu-i așa că sunt invidios?

De ce sunt arbitrii noștri atât de slabi? Unii nu văd faze clare nici cu VAR-ul...

Țara asta are arbitri, dar nu sunt promovați ăia care trebuie.

Dar cum au ajuns așa sus dacă sunt atât de slabi?

Din cauza incompetenței celor care dirijează. Simplu. Și nu trebuie să întoarcă și ei serviciile într-un fel?

Dar cei care îi țin acolo nu văd că sunt arbitraje slabe, că sunt arbitri foate slabi?

Păi asta le convine. V-am spus, așa s-a întâmplat și cu industria. Am zis că dacă vin ăia de afară ne salvează. N-ați văzut cum au salvat-o? Mai avem ceva? Așa au făcut și la fotbal.

Au salvat și industria, și pădurile, tot...

Cine ne taie pădurile? O țară, Austria, care nu are alte bogății decât păduri și apă. Dar le taie pe ale noastre, nu pe ale lor.

„Am ajuns niște cârpe

Păi dacă le permitem...

Dar de ce le permitem? Noi am ajuns niște cârpe. Am dat deoparte toți oamenii valoroși. Tu îl ai pe Igna în România, îl ai pe Balaj, pe Tudor, de generație mai nouă, îl ai pe Porumboiu, de generație mai veche, și pui pe neica nimeni de afară și niște neica nimeni de aici. Ați văzut ce nenorocire este în Grecia cu arbitrajul... De ce nu se duce acolo, să-i salveze pe ai lui?

Poate că acolo nu-i dau atâția bani...

Ați mai văzut dumneavoastră pe cineva care să conducă o Comisie Centrală de Arbitri și să nu ridice pe nimeni? Niciun arbitru? Ăia pe care i-ați dat dumneavoastă la eccetera. Ăia de sunt pe lista FIFA, dar n-ar trebui să arbitreze nici la Liga 1.

Care vi se par cei mai slabi?

Sunt prea mulți, ar fi păcat să fac o ierarhie. Ei nu merită să poarte ecusonul ăla.

L-am auzit pe Răzvan Lucescu, tot timpul se plânge de arbitrajul din Grecia...

Cum a dat dragostea asta a lui de România (n.r. - se referă la Vassaras)? De ce nu s-a dus să îndrepte țara lui? Îmi pun niște întrebări, dar lumea va spune că din invidie, că vreau să fiu eu acolo. Nu, domnule, nu vreau acolo, nu vreau asta. Eu am trăit și am fost educat cu George N. Gherghe, cu Anderca, cu Limona, nume mari. De la ăștia ce să-nvețe, dom'le? Suntem și noi unici într-un domeniu, suntem singurii conduși la arbitri de un străin.

Nu aveau și ucrainenii?

Alo, pardon! Una e să fii „referee instructor”, alta e să fii președinte. Să nu confundăm o treaptă cu alta. Să-mi spuneți o altă țară care a avut ca președinte al Comisiei de Arbitri un cetățean străin.

Mai bine să ne spună Burleanu ce a adus nou Vassaras în atâția ani.

Ce să ne spună un cunoscător atât de bun al fotbalului despre așa ceva?

De-atâția ani, o ști și el acum niște lucruri.

Păi de-asta l-au și luat la forurile internaționale. Că e votat în unanimitate, cum sunt votați și ăștia de la UEFA, cum e votat și Ceferin.

„Tovarășul Burleanu mi-a adus cea mai mare jignire din viața mea”

Dumneavoastră ați mai fi vrut să fiți președintele CCA?

Acum nici nu mai am cum, din cauza vârstei. Dar cea mai mare jignire pe care mi-a adus-o cineva a fost când am depus cerere la FRF să mă accepte ca observator. Eu mi-am dedicat o parte din viață arbitrajului. Să nu poți fi observator în țara ta... Nu am cerut să fiu în Comisie. Dom'le, dar nici observator de arbitri?

Chiar ați depus cerere?

Da, am și număr de înregistrare. La tovarășul Burleanu am depus-o. Eu înțeleg că el m-a judecat din postura lui de fost mare fotbalist...

Ce v-a răspuns?

Și tăcerea e un răspuns. Nimic. Am și acum cererea într-un dosar. Eu am bătut la tine-n poartă, deși tu trebuia să bați la mine... Nici nu mi-a răspuns, deși legea în România spune că orice instituție trebuie să răspundă unei solicitări. Trebuia să-l dau în judecată? Mă murdăream...

Vi se pare că fotbalul românesc a progresat vreun pic în ultimii 10 ani?

(ironic) A progresat foarte mult, dar am avut ghinion de nu ne-am calificat.

Păi și-atunci abitrajul cum să progreseze?

Comisia de Arbitri este un organ independent în cadrul FRF. Și în cadrul UEFA la fel. Luați alte țări și vedeți unde e fotbalul și unde se află arbitrajul.