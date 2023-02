Dănuț Lupu (55 ani) are o altă părere despre „Regele” fotbalului românesc. Fostul jucător legitimat la Dinamo și Rapid îl consideră pe Nicolae Dobrin cel mai bun fotbalist din istoria României. Mai mult, a dezvăluit că din cauza lui Gică Hagi (58 ani) nu a prins mai multe selecții la echipa națională, fiind convocat numai când actualul antrenor al Farului nu venea la lot.

În legătură cu acest conflcit, Ioan Andone (62 ani) este de părere că Dănuț Lupu a greșit cu cele spune. Fostul antrenor al CFR-ului și al lui Dinamo a mărturisit că cei doi jucători erau diferiți și că îi era foarte greu lui Anghel Iordănescu (72 ani) să joace cu ambii.

„Dănuț Lupu greșește. I-am avut colegi pe amândoi, mai mici decât mine amândoi, Gică Hagi e numărul 1. El e un tip de jucător tehnic care se compară cu Hagi, pe alt calapod. Dobrin, am apucat să joc și eu 2-3 meciuri împotriva lui, nu-l cunoaștem. Eu sunt convins că Dănuț Lupu nu avea cum să joace împotriva lui Dobrin. Dobrin avea tehncia statica, Hagi făcea totul în viteză.

Era foarte greu să joace amândoi într-o echipă (n.r Hagi și Lupu). Aia a fost o șansă (n.r. meciul cu Danemarca, din preliminariile Campionatului Mondial 1990). Eu îți spun din prisma unui om care a antrenat 20 și ceva de ani. Nu joci cu doi jucători care nu fac faza de apărare. Calitatea lor tehnică, jos pălăria. Acum, fiecare om are o opinie, dar Gică e, poate, cel mai important din fotbalul românesc. Asta e părerea mea.

Dobrin se asemăna cu Dănuț Lupu, mai mult static. Cu toate că și Dănuț când lua viteză nu-l oprea nimeni”, a declarat Ioan Andone la emisiunea „Superfanii”, pe www.sport.ro.

Declarațiile lui Dănuț Lupu despre Gică Hagi

„Hai să-ți spun ceva. Jos pălăria în fața lui Gică ca fotbalist, dar a jucat doar la Galatasaray și echipa națională. La echipa națională, la ce jucători eram pe vremea aia, nu era greu să joci doar când ai mingea. Execuții, jos pălăria, nu îi reproșează nimeni nimic, dar nici lumea nu poate să îmi impună mie că e 'Rege". Da! (n.r - Dobrin a fost 'Rege'). Gândește-te că Dobrin a stat trei săptămâni în Spania, s-au rugat ăia de la Real Madrid de el și el n-a vrut să stea. Gândește-te că Balaci, la 28 de ani, nu se accidenta.

Nu, la Real Madrid și Barcelona nu a jucat (n.r - Hagi), ci a făcut parte din lot. Hai să fim serioși! A jucat la Galatasaray și la echipa națională.

La Brescia? Uitați-vă câte meciuri are în trei ani de zile (n.r - a jucat două sezoane la Brescia). El, la un moment dat, m-am certat cu el tot din cauza faptului că vorbea urât de nea Mircea (n.r - Mircea Lucescu). Dacă nea Mircea nu îl ținea trei ani la Brescia, Gică era într-o perioadă foarte proastă și putea să dispară. Și totuși, nea Mircea l-a ajutat enorm de mult. N-a avut o perioadă acum vreo 10 ani când întreba ce antrenor e nea Mircea? Răutăți din astea de generație, că era cu nea Puiu (n.r - Anghel Iordănescu)", a spus Dănuț Lupu, la Fanatik.

Hagi, la Real Madrid (1990-1992): 84 de meciuri, 20 de goluri, o pasă decisivă. A câștigat două Supercupe ale Spaniei

Hagi, la Barcelona (1992-1994): 51 de meciuri, 11 goluri, 5 pase decisive. A câștigat două Supercupe ale Spaniei

Hagi, la Brescia (1994-1996): 66 de meciuri, 16 goluri, două pase decisive. Primul sezon în Serie A, al doilea în Serie B. După ce a promovat, a plecat la Galatasaray.

Hagi, la Galatasaray (1996-2001): 192 de meciuri, 71 de goluri, 63 de pase decisive. A câștigat Cupa UEFA, Supercupa Europei, 4 titluri naționale, două Cupe ale Turciei și două Supercupe ale Turciei.

Dănuț Lupu, scandal cu Hagi și Iordănescu în vestiar, după România - Franța 1-3, în 1995

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid a povestit un episod din 1995, de la un meci amical România - Franța 1-3, disputat în Ghencea. Anghel Iordănescu l-ar fi anunțat la ședința tehnică de dinainte de meci că va fi titular alături de Hagi, însă lucrurile s-au schimbat înainte de meci, fapt care ar fi dus la o dispută cu selecționerul, dar și cu fostul coleg de la Brescia.

„Era meciul România - Franța 1-3, în Ghencea, în 1995. Știți ședințele de la Săftica de dinainte de meci, se face echipa. La Săftica, titular. Ajung la stadion, rezervă! Ați mai pomenit vreodată așa ceva? Eram titular și eu, și Hagi. Ajungem la stadion, vedem terenul și îmi spune Anghel Iordănescu în vestiar: 'Vezi că nu mai joci!'.

Mi-am luat geanta și am plecat. La insistențele lui nea Mircea m-am întors. Da, am plecat de la stadion. M-am întors. La pauză, mi-a zis: 'Dă-i drumul la încălzire!'. N-am vrut: 'Nu intru, mă! Mă bagi pe mine să scot castanele din foc?'

2-0 pentru Franța la pauză, 3-1 s-a terminat. Am intrat la pauză, am jucat 45 de minute. Ce poți să îmi reproșezi mie? Au zis că din vina mea s-a pierdut meciul. S-a luat după meci de mine. Am avut incident în vestiar și de atunci nici nu m-a mai cheamt. Incidentul a fost cu Iordănescu și cu Gică. Păi, te iei de mine că sunt vinovat că ne-a bătut Franța, iar eu am intrat la 2-0 pentru Franța? Cum vine asta? Am fost mai tare în gură, dar nu aveam cu cine să mă bat (n.r - râde)”, a încheiat Lupu.