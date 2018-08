Incearca sa-l faca uitat pe Daniel Niculae in Giulesti! I-a cucerit pe fani, dupa ce a dat goluri cu calcaiul

Rapid a castigat cu 9-2 amicalul de la Bacau.

Brazilianul Robinho a dat doua goluri in amicalul castigat la scor de Rapid, 9-2, cu Bacau. Fanii nu s-au inghesuit sa se bronzeze in Giulesti.

"Ok, i-am obisnuit pe suporteri campionatul trecut marcand in Liga a 4-a cu foarte multe goluri. Nu trebuie sa avem asteptari acum sa castigam cu 3-4 zero", e de parere Vasile Maftei.

Galeria i-a bagat in sedinta pe jucatori, la final. Fanii sunt suparati ca sefii nu-l conving pe Daniel Niculae sa revina la Rapid.

"Nu mai poate fi convins deloc. Am vorbit cu el", a dat asigurari Maftei.

"Va dati seama, au supararea lor cu Nico pentru ca nu mai este aproape de noi", a completat Constatin Schumacher.