Știința Miroslava a pus în vânzare bilete la 50 de lei pentru derby-ul cu ASPI Iași, din etapa a 8-a a Ligii 4. Clubul a redus ulterior prețul la 30 de lei, iar echipa a pierdut meciul disputat duminică, scor 0-3.

50 de lei biletul la un meci de Liga 4: „Să trăiască domn' primar!”

Oficialii din Miroslava au anunțat inițial că partida de pe Stadionul Uricani va avea bilete de 50 de lei, cu intrare gratuită pentru copiii sub 14 ani. După valul de comentarii ironice de pe rețelele sociale, clubul a revenit asupra deciziei.

„Am citit comentariile. Pe toate. Savuroase. Am înțeles. După o analiză atentă a pieței și, mai ales, a secțiunii de comentarii, am decis că 50 de lei a fost… o idee curajoasă. Biletul pentru meciul de duminică va costa 30 de lei”, au transmis reprezentanții echipei.

Partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 3-0. Cozma a deschis scorul în minutul 10, iar Gorovei și Bogles au mai înscris în minutele 62 și 65.

Suporterii au continuat glumele după fluierul final. „Asta nu se încadrează la tâlhărie? Și bătuți, și cu banii luați”, a scris un fan. „10 lei golul... Să trăiască domn' primar”, a comentat altul.

Știința Miroslava a retrogradat în Liga 4 după ce nu a îndeplinit condițiile regulamentare de participare în Liga 3.

Înaintea derby-ului, echipa avea maximum de puncte după primele șapte etape, în timp ce ASPI Iași era pe locul 5, cu 16 puncte.