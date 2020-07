"Imi pare rau ca nu am reusit sa le implinim dorinta aceasta!" Care este marele regret al lui Mihalcea dupa semifinala Cupei Romaniei

Antrenorul lui Dinamo regreta ca nu a putut sa le indeplineasca dorinta fanilor.

Adi Mihalcea a comentat evolutia jucatorilor sai in meciul retur si a remarcat faptul ca baietii au aratat mai bine din punct de vedere fizic in acest meci. El si-a exprimat, insa, regretul ca nu a putut sa ajunga in finala, considerand ca sansele au fost minime dupa meciul tur.

"Fata de meciul tur am avut o evolutie mai buna, cu mari probleme de lot. Am avut doi jucatori suspendati, jucatori experimentati de la mijlocul terenului. Am intrat cu o formula cu 4 jucatori U21, am terminat meciul cu un jucator nou, care a fost la al doilea lui meci.

Noi calificarea am pierdut-o in tur cand am facut acel meci dezastruos. Astazi am avut alta atitudine. Am luat un gol pe inceput de joc, intr-un moment in care n-ar fi trebuit, cand trebuia sa fim foarte atenti pentru ca stiam de forta lor in atac, cam asta a fost. Dar atitudinea s-a schimbat mult in bine fata de ultimul meci.



Imi pare rau ca nu am putut face mai mult. Stiu si fanii, stim si noi ca am vrut sa le implinim dorinta aceasta (n.r. de a ajunge in finala), dar de-acum ne gandim la campionat. Campionatul devine pentru noi cel mai important", a declarat tehnicianul lui Dinamo la finalul partidei.

Cu privire la intentia clubului din Stefan cel Mare de a castiga meciul la masa verde, Mihalcea a spus ca nu stie nimic si ca nici nu se gandeste la altceva decat la meciul viitor.

"Nu stiu nimic. Eu sunt pus aici sa antrenez, sa gasesc solutii si astfel de discutii nu ma intereseaza. Eu sunt deja cu gandul la urmatorul meci."