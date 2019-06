Hagi face senzatie in liga a 5-a. Hagi din Oltenita lucreaza la bar si vinde la magazin.

Hagi de la Oltenita e nascut in acelasi an cu Ianis, in 1998. El da goluri in liga a 5-a si lucreaza la un bar. Hagi Costea umbla mereu cu buletinul la el.



"Pana dovedesc ceva, nu prea, incep si rad. Nu (l-am intalnit), dar as vrea" spune Hagi Costea.

"Se vede ca are talent, chiar nu intamplator nasii si si taica-su i-au pus numele de Hagi!" spune viceprimarul Cornel Toma.