"I-am zis lui MM să le spună!" Ordinul dat de Gigi Becali la pauza meciului cu Universitatea Craiova

Ambele goluri ale partidei au fost marcate în prima parte a meciului, "roș-albaștrii" făcând un pas în spate în repriza secundă.

După meci, Gigi Becali a dezvăluit că el le-a cerut jucătorilor, prin MM Stoica, să conserve rezultatul, fiind mulțumit cu scorul de 2-0.

"Nu doar că am fost în control, ci am avut și multe ocazii. Nu e vorba că am suferit, la pauză am avut un mesaj. I-am zis lui Mihai Stoica să se ducă la pauză și să spună așa «Bă, 2-0 înseamnă că e câștigat meciul. Avem 2-0 și avem 3 puncte».

Nu iau tot 3 puncte și la 2-0? De ce am nevoie de al treilea gol? Pentru ce am nevoie de pase decisive? Pentru ce am nevoie să joc decisiv, să pierd mingea și să iau gol? Nu am nevoie! La 2-0 am bufnit în plâns, de bucurie și de dragostea pe care o are Hristos pentru mine. Știam că trei goluri nu ne pot da", a spus Gigi Becali la Digisport.

În clasament, FCSB conduce cu 41 de puncte. Bucureştenii sunt urmaţi de CFR Cluj şi Universitatea Craiova, ambele cu câte 31 de puncte.

FCSB - U Craiova 2-0

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana, Chiricheş, Radunovic - Lixandru, Şut, Olaru (Antwi 87) - Oct. Popescu (Radaslavescu 74), Miculescu (Alhassan 74), Fl. Coman (Dawa 90). ANTRENOR: Elias Charalambous

Universitatea Craiova: L. Popescu - Şt. Vlădoiu, Maldonado, Badelj, Căpăţînă (Bancu 78) – Al. Creţu, Mekvabishvili, Houri (Koljic 78) – Baiaram (Danciu 61), Blesa (Markovic 68), A. Ivan (Cîmpanu 46). Antrenor: Ivailo Petrev

Cartonaşe galbene: Lixandru 6, Miculescu 7 / Badelj 17, Blesa 24, Căpăţînă 28, Houri 50, Bancu 82

Arbitri: Ovidiu Haţegan - Mircea Grigoriu, Marius Marica - Andrei Moroiţă

Arbitri VAR: Florin Andrei - Bogdan Dumitrache

Clasamentul play-off-ului Superligii