Ion Marin a jucat 279 de meciuri pentru Dinamo, între 1973 și 1984, câștigând trei titluri de campion (1982, 1983 și 1984) și două Cupe ale României (1982 și 1984).



Ca antrenor, i-a pregătit pe „câini” în sezoanele 2001-2002, când a luat titlul alături de Cornel Dinu, care era director tehnic, în 2005-2006 și în 2009.

Guardiola l-a întrebat pe Ion Marin de doi fotbaliști români



În România, le-a mai antrenat pe Petrolul, Farul și Astra, dar a fost mult și în țările arabe. În 2011, când era la Al Wasl, în Kuweit, s-a întâlnit cu Guardiola, care era la Bayern Munchen.



„Am și luat masa cu el și am și vorbit foarte mult. Pentru că am câștigat a doua Cupă a Asiei, patronul nostru a adus-o pe Bayern München în Kuweit. Am jucat un amical împotriva lor.



Au venit dimineața, am mâncat la prânz cu Guardiola și cu Sammer, am povestit, ne-am dus la stadion, am jucat, ne-au bătut și au plecat. Și-au luat banii și au plecat”, povestește pentru Sport.ro cel supranumit „Săpăligă” din perioada în care juca pe postul de fundaș central.



Cum era Guardiola ca om? Povestește Ion Marin, actualmente selecționerul naționalei U19. „Un tip extraordinar, amabil, drăguț. Țin minte că ne-a întrebat de Gică Hagi, de Gică Popescu.



Eu l-am întrebat dacă va continua să-și impună stilul la toate echipele la care merge. Pentru că peste tot pe unde a fost el și-a impus stilul pe joc. A spus că numai așa acceptă să vină la un club, dacă e lăsat să construiască”, a mai povestit Ion Marin, pentru Sport.ro.