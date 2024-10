În acest sezon, Dinamo a avut un start ambițios și se află, momentan, în zona locurilor de play-off. La aproape un an distanță de la preluarea clubului, Kopic dezvăluie cum a ajuns să-i antreneze pe ”câini”.



Antrenorul croat dezvăluie că a fost sfătuit de mai mulți agenți care ”cunosc foarte bine România” să nu accepte propunerea venită din partea lui Dinamo, care se despărțise la vremea respectivă de Ovidiu Burcă.



Până acum, Zeljko Kopic a bifat 38 de meciuri pe banca celor de la Dinamo. 14 dintre ele au fost victorii, 13 s-au încheiat la egalitate și 11 au fost înfrângeri.



Zeljko Kopic: ”Mi-au zis că sunt nebun”



„Am discutat cu câţiva agenţi care cunosc foarte bine România şi toţi mi-au zis că sunt nebun. Dar nu era prima dată când am făcut lucruri nebune. Nimeni nu a crezut în mine. Toţi au spus că merg acolo şi în două-trei luni, ştiind cum e în România, antrenorii se schimbă foarte repede, există probleme financiare.



Dar după ce am vorbit cu oficialii clubului, am înţeles mai bine situaţia şi pentru mine a fost o mare provocare. Am decis să merg şi să lupt până la final. În anumite momente, toate aceste lucruri îţi trec prin cap, mai ales că mi-am riscat toată cariera.



Cum puteam să explic dacă retrogradam cu un club aşa de mare, cu istorie. Nimeni nu m-ar fi întrebat cum arăta clasamentul în decembrie, dacă am avut jucători accidentaţi. Pe nimeni nu interesează aceste aspecte. Dar a fost decizia mea să merg, să lupt şi ce va fi, va fi. Am crezut mereu.



Dacă nu făceam, nu puteam să dau energie echipei. Cum putea să creadă echipa dacă eu nu credeam? Au fost momente grele în acea perioadă. Unii pot să spună că am avut prea multă încredere sau că am o părere prea bună despre mine, dar eram convins că o să reuşesc”, a spus Kopic, potrivit Orange Sport.



Cel mai sonor nume din CV-ul lui Zeljko Kopic este Dinamo Zagreb, unde a fost șef al Centrului de Copii și Juniori, dar și antrenor principal al echipei în perioada decembrie 2021 - aprilie 2022.



În cariera sa, antrenorul lui Dinamo a mai trecut pe la NK Lucko, Cibalia, NK Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk Split, Pafos FC și Botev Plovdiv.



Ultima experiență din cariera de antrenor a lui Kopic a fost în Bulgaria, unde a rezistat doar patru luni.



Dinamo - FCSB, duminică, ora 21:00



Înainte de acest duel, Dinamo se află pe locul 5 în clasament, cu 18 puncte, în timp ce FCSB ocupă poziția a șaptea, cu 16 puncte, dar are un meci mai puțin disputat.



După această confruntare, echipa lui Elias Charalambous va avea un alt test dificil în UEFA Europa League, împotriva lui Rangers, pe 24 octombrie.