Săptămâna trecută, a avut loc un turneu amical, de simulare a turneului final, în care tricolorii au întâlnit Norvegia, în fața căreia au pierdut cu 2-0, dar au învins Germania, cu 2-0, și au remizat cu puternica reprezentativă a Spaniei, 1-1.

Am discutat cu experimentatul selecționer despre aceste meciuri, despre turneul final de la anul și despre scandalul de rasism care a izbucnit la finalul meciului cu Spania.

Ați bătut Germania, egal cu Spania, eșec cu Norvegia. Se naște o nouă generație de aur sau e prea devreme să spunem asta?

O, e prea devreme să spunem așa ceva. Păi cu Spania și cu Germania noi nu prea ne punem acum la naționala mare...

Da, de acord, dar la noi abia să formează un grup puternic. Sperăm să facem o echipă bună, competitivă, însă mai avem de lucru. De când îi antrenați? De trei ani?

De vreo doi ani și ceva. Norvegenii ce au în plus? Că sunt singurii care ne-au bătut.

Norvegenii nu au nimic în plus, numai că în prima repriză noi am jucat prost. În a doua, am schimbat sistemul și am jucat bine, puteam să dăm goluri, n-am reușit, dar am pus presiune pe ei.



Și pe nemți cum de i-am bătut?

Am făcut un meci bun, de angajament foarte mare, cu o disciplină tactică ieșită din comun, cu un spirit de echipă și de sacrificiu foarte bun. Se pare că grupul acesta, 2006, din care este alcătuit lotul, are forța de a lupta împotriva echipelor de elită, cum au fost Germania și Spania. Dacă au această forță și această tărie mentală, ne dau speranțe foarte mari pentru viitor.

Pot fi disciplinați tactic la vârsta asta?

Am reușit să impunem această disciplină. Au acceptat și ei, este foarte important să accepte și să facă ceea ce trebuie în teren. Germania e o forță. Cu Spania cum a fost?

Cu Spania, la fel. Din nou am schimbat sistemul, am trecut într-un 3-2-3-2, în care, practic, pressingul nostru a început din careul lor. Și am reușit. Am avut ocazii, au avut și ei. Dar, una peste alta, a fost un joc foarte bun. Pe final, puteam să-l câștigăm, însă am ratat. Jucători de la Barcelona, Real Madrid și Chelsea! La nivelul ăsta, spaniolii câștigă campionate europene.

Spaniolii au venit cu o echipă puternică, cu jucători de la Barcelona, Real Madrid, Chelsea. La Chelsea, de curând, a fost vândut de Barcelona un vârf de atac, Marc Guiu, de numai 18 ani, pe 6.000.000 de euro. A jucat împotriva noastră?

Da, a jucat. Un vârf de atac bun, foarte bun. Dar ce jucător nu era bun? Toți aveau un control extraordinar al balonului. Ai noștri nu prea joacă la echipele de club...

Da, avem probleme. Jucătorii din străinătate au minute de joc, dar nu evoluează la echipele de seniori, ci la Primavera 1, cei din Italia, iar cei din Germania și Spania joacă la Under 19. Avem probleme cu jucătorii din țară care fac parte din loturile echipelor de Superligă, cum ar fi Craiova și Farul. Au minute puține la nivel de prim eșalon și nici nu pot să-și completeze minutele de joc la echipa de tineret sau la echipa a doua. De ce?

Păi echipa a doua nu există. Iar apoi, jocurile de la tineret, unde ar putea intra la categoria de vârstă, se suprapun cu cele ale echipei mari.

Sunteți la Federație, acolo, nu se poate rezolva această problemă?

Păi toți vorbim de lucrurile astea, dar e foarte greu. Așa că jucătorii nu au ritm. Aceeași problemă o avem și cu cei de la Divizia B. Fundașul dreapta joacă titular la Ungheni. Sunt frații Irimia care s-au transferat de curând la Metaloglobus și joacă titulari. Dar avem și jucători, cum sunt cei de la Steaua, care nu intră. Joacă unul 60 de minute și este înlocuit cu alt junior, care joacă 30 de minute. Și tot așa. Portarul pe care îl avem e tot de la Steaua, Rafael Munteanu. Oprița a făcut un program, două meciuri apără un portar, două meciuri celălalt. Ori el, în situația asta, e în pierdere. Pierde foarte mult. A crescut în valoare Mate Simon de la Csikszereza, care a apărat foarte bine. Ca și Sandu Codruț de la Craiova, care iar a apărat foarte bine. Deci e o competiție, dar ar fi ideal dacă acești copii ar fi integrați în echipele de club și să aibă minute de joc.



Steaua n-are obiectiv în campionat, dar nu bagă juniorii! De ce nu-i bagă la Steaua? N-au nici un obiectiv... N-ar trebui să-i bage pe ăștia mici? N-ați vorbit cu Oprița?

Am schimbat niște vorbe cu el. Întrebarea asta i-am pus-o lui George Ogăraru de anul trecut, când, la Under 18, Steaua a avut 5 jucători de 2006 în lotul național. I-am zis: „Măi, nu se poate ca voi, dacă n-aveți niciun obiectiv, să nu vă creșteți acești jucători”. Mi-a spus că asta este politica clubului. Dar e de neînțeles. Păi o vrea George, dar trebuie să vrea și antrenorul.

Da, și antrenorul, să vrea și conducerea lor, ce o mai fi pe acolo. Foarte ciudat. N-ai obiectiv și nu-ți crești niște jucători, mai ales că ziceți că au fost la lot.

Dom'le, 5 jucători, ce naiba, o jumătate de echipă!

La anul avem șanse să intrăm în primele patru la Campionatul European?

Până la anul, mai avem două acțiuni, una în noiembrie, când vom întâlni Portugalia, Cehia și s-ar putea să vină și Polonia într-un turneu organizat de Spania, iar ultima acțiune va fi în martie 2025, la care nu s-au desemnat adversarii. Va fi și o repetiție pentru Campionatul European, cum a fost de altfel și aceasta din octombrie, o simulare a turneului final. Noi sperăm ca până în martie copiii ăștia să se impună la echipele lor de club și să-și crească nivelul, să-și crească valoarea. Ion Marin: „Trebuie să învețe să joace sub presiune” Nu vreți să puneți presiune pe ei, de-aia nu ziceți de primele patru locuri la turneul final?

Treaba asta cu presiunea o tot discutăm, că ei ar cam trebui să învețe să joace totuși sub presiune. Este o șansă mare pentru această generație, 2006, să joace un turneu final al Campionatului European acasă, cu posibilitatea să meargă mai departe la Campionatul Mondial. Ca generația lui Gabor, în 1981. Nu am mai fost la un Campionat Mondial Under 20 de atunci. Eu nu mi-aduc aminte.

Nu, n-am mai fost. Îți dai seama ce șansă au. Poate acum, cine știe...

Ei trebuie să se concentreze pe obiectivul ăsta și, până la urmă, să încerce să se autodepășească. Eu așa sper, în primul și în primul rând, să facem o echipă, un nucleu puternic. Nucleul și echipa vor scoate la lumină individualități. Dar nu vreau să dezvoltăm individualitățile și să pierdem echipa. Anchetă la FRF în cazul de rasism Din păcate, a apărut și un scandal de rasism la finalul meciului cu Spania. Cum comentați?

Nu a fost nimic. Noi am avut ședință astăzi, am luat toate filmările existente și ne-am uitat pe ele. În momentul în care s-a fluierat sfârșitul meciului, erau două grupuri care s-au amestecat. Trei jucători spanioli cu jucători de-ai noștri. Se îndreptau spre centru și comentau acolo, vorbeau între ei. La un moment dat, când se apropiau de centru, jucătorul de culoare s-a repezit la al nostru. Păi i-o fi zis ceva de dulce...

I-o fi zis, nu i-o fi zis, naiba știe.

Doar nu se repezea așa, degeaba...

Am luat legătura cu copiii, am vorbit cu ei, cu toți cei care erau în apropiere, inclusiv cu Vlad, cu Dănciuțiu. El zice că i-a spus așa: „Ați crezut că o să bateți România rău de tot. Acum nu vă mai bucurați? Pentru că noi trebuia să vă batem pe voi”. La el s-a repezit jucătorul de culoare al spaniolilor?

Da. A fost ca pe maidan, când începi să te iei la mișto. Trebuie să fie foarte atenți cu chestiile astea. Nu vedeți cum a ajuns lumea?

Sunt unii foarte sensibili, așa e. Dar nu a fost nicio problemă, ne-am uitat cu toată atenția pe înregistrări, avem discuțiile cu copiii, cu băieții. Deci nu este nimic. Sperăm să nu fie vreo sancțiune.

Nu va fi sigur. S-a dat comunicatul din partea Federației Spaniole, s-a dat comunicat din partea noastră și la revedere. Am înțeles că nu e nimic consemnat, au fost observatori străini.



Naționala mare, un nucleu foarte puternic

De naționala mare ce ziceți?

Un parcurs excelent. Trebuie să ținem cont și de adversarii întâlniți. Dar e important că acumulăm puncte și victorii. Este foarte bine. Și acolo văd că se construiește un nucleu foarte bun, foarte activ, foarte puternic. Bine ar fi să putem să mergem la Mondiale, avem și barajele. Obișnuiți să faceți așa cum face domnul Lucescu, să nu schimbați deloc primul 11?

Am făcut puține schimbări, pentru că a fost o simulare de Campionat European. Obiectivul acestei simulări a fost să ne clasăm pe primul loc sau pe al doilea, ca să intrăm în semifinale. N-am reușit, dar am adunat patru puncte și am terminat pe locul trei, la golaveraj. Nu ne-am permis să dăm multe minute tuturor. Am făcut schimbări atunci când unii au avut un randament mai slab sau fiindcă se impunea din punct de vedere tactic. În rest, la următoarele acțiuni, vor primi toți minute de joc. Cu Lucescu ați vorbit despre naționala U19?

Încă nu ne-am întâlnit. A, de văzut, ne-am văzut înainte și am vorbit, dar nu acum, nu în perioada asta.

La seniori, când batem Germania și facem egal cu Spania? Ați văzut că la turneul final nu prea am contat cu Belgia și Olanda...

Eu aș zice să nu cădem în baraj cu vreuna din asta mare. Poate când se măresc ai dumneavoastră?

(râde) Atunci, da. Când mai cresc.